سایت عبری کالکالیست روز یکشنبه، ۱۹ ژانویه، طی گزارشی اعلام کرد: هزینه جنگ اسرائیل علیه غزه از آغاز آن تاکنون حدود ۱۵۰ میلیارد شیکل (معادل ۴۱.۶۴ میلیارد دلار) برآورد شده است.

‌ این سایت افزود: حمله اسرائیل تاکنون منجر به کشته‌شدن ۸۴۰ سرباز این کشور و زخمی‌شدن حدود ۱۴ هزار نفر دیگر شده است، به‌طوری‌که تعداد زخمی‌ها به طور متوسط ماهانه حدود هزار سرباز بوده است.

‌ در این گزارش آمده است: آتش‌بس موقت در غزه و اجرای مرحله اول طرح بازگشت اسرای در دست حماس ممکن است آغازگر پایان طولانی‌ترین و سخت‌ترین جنگ در تاریخ اسرائیل باشد.

‌ این سایت با اشاره به اینکه پایان حملات اسرائیل به میزان پایداری توافق بستگی دارد، تأکید دارد که تلاش‌هایی برای شکست آتش‌بس صورت می‌گیرد به خصوص از سوی جناح راست‌گرای دولت اسرائیل، از طرفی اصرار رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ برای اجرای کامل توافق، بر پایداری آتش‌بس تأثیر خواهند داشت.