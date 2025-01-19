سایت عبری کالکالیست روز یکشنبه، ۱۹ ژانویه، طی گزارشی اعلام کرد: هزینه جنگ اسرائیل علیه غزه از آغاز آن تاکنون حدود ۱۵۰ میلیارد شیکل (معادل ۴۱.۶۴ میلیارد دلار) برآورد شده است.
این سایت افزود: حمله اسرائیل تاکنون منجر به کشتهشدن ۸۴۰ سرباز این کشور و زخمیشدن حدود ۱۴ هزار نفر دیگر شده است، بهطوریکه تعداد زخمیها به طور متوسط ماهانه حدود هزار سرباز بوده است.
در این گزارش آمده است: آتشبس موقت در غزه و اجرای مرحله اول طرح بازگشت اسرای در دست حماس ممکن است آغازگر پایان طولانیترین و سختترین جنگ در تاریخ اسرائیل باشد.
این سایت با اشاره به اینکه پایان حملات اسرائیل به میزان پایداری توافق بستگی دارد، تأکید دارد که تلاشهایی برای شکست آتشبس صورت میگیرد به خصوص از سوی جناح راستگرای دولت اسرائیل، از طرفی اصرار رئیسجمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ برای اجرای کامل توافق، بر پایداری آتشبس تأثیر خواهند داشت.
این وبسایت همچنین خاطرنشان کرد که کمبود سرباز، باتوجهبه افزایش فعالیتهای نظامی و فرار از خدمت سربازی توسط سربازان وظیفه، بار پرسنل ذخیره را افزایش داده است. کالکالیست افزود: در ابتدای جنگ حدود ۲۲۰ هزار سرباز ذخیره شرکت داشتند، اما این افراد به طور مکرر برای انجام خدمتهای طولانیتر در چندین مرحله فراخوانده شدند.
این سایت توضیح داد که برآوردهای اولیه در داخل نهاد امنیتی اسرائیل نشان میدهد که هزینه جنگ به حدود ۱۵۰ میلیارد شیکل میرسد که از این مقدار حدود ۴۴ میلیارد شیکل (معادل ۱۲.۲۲ میلیارد دلار) برای حقوق سربازان ذخیره و هزینههای افراد اختصاص داده شده است.
طبق این گزارش، حقوق سربازان ذخیره بزرگترین بخش هزینهها را تشکیل میدهد و از هزینههای تسلیحاتی یا عملیات هواپیماهای جنگی پیشی گرفته است.
این سایت در ادامه افزود: حداقل هزینه ماهانه برای هر سرباز ذخیره حدود 15 هزار شیکل (معادل ۴.۱۶ هزار دلار) است که شامل حقوق، کمکهزینهها و مزایا میشود؛ همچنین به این نکته اشاره دارد که تعداد سربازان فعال ذخیره به طور چشمگیری کاهشیافته است، بهطوریکه تعداد آنها به حدود یکچهارم تعداد اولیهای که در ابتدای جنگ فراخوانده شده بودند، کاهشیافته است.