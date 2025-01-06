صبح امروز، دوشنبه ۶ ژانویه ۲۰۲۵، آژانس مبارزه با فساد کره جنوبی اعلام کرد که ساعاتی پیش از پایان مهلت یکهفتهای حکم بازداشت، در جلسهای با پلیس این کشور در مورد اجرای حکم بازداشت یون سوک یول، رئیسجمهور استیضاحشده، تبادلنظر کردهاند. در این نشست، آژانس مبارزه با فساد از پلیس خواسته است تا اجرای حکم بازداشت یون سوک یول را بر عهده گیرد.
این درخواست پس از آن مطرح شد که مأموران آژانس مبارزه با فساد، به دلیل درگیری با سرویسهای امنیتی ریاستجمهوری در هفته گذشته، نتوانستند یون سوک یول را بازداشت کنند.
لی جه-سونگ، معاون دفتر تحقیقات فساد اداری، در مصاحبه خود با خبرنگاران اعلام کرد: احتمال دارد تا ساعات آینده، دفتر تحقیقات فساد اداری از دادگاه کره جنوبی درخواست جدیدی برای صدور حکم بازداشت یون ارائه کند. به گفته پلیس، این درخواست از سوی مرکز فساد در حال بررسی میباشد.
در تاریخ ۳۱ دسامبر، دادگاه ناحیه غربی سئول حکم بازداشت یون را صادر کرده بود. این حکم پس از آن صورت گرفت که وی در برابر درخواست چندین باره مأموران برای حضور در جلسات بازجویی امتناع کرد.
به گزارش رسانهها، تمدید حکم بازداشت پیش از پایان امروز در هالهای از ابهام قرار دارد. در روزهای اخیر، صدها نفر از مردم کره جنوبی در نزدیکی محل اقامت یون تجمع کرده و خواستار برکناری و بازداشت او شدهاند.
لازم به یادآوری است که در تاریخ سوم دسامبر ۲۰۲۴، رئیسجمهور وقت کره جنوبی پس از کشمکشهای سیاسی با مجلس این کشور، حکومت نظامی اعلام کرد و نیروهای نظامی مجلس ملی کره را محاصره کردند. پس از این حادثه، آژانس مبارزه با فساد تحقیقات مشترکی با بازرسان پلیس و نظامی کره جنوبی برای بررسی اتهامات شورش آغاز کرد.
وکلای یون این اتهامات را رد کرده و معتقدند که احکام بازداشت و بازرسی در محل اقامت او به دلیل قوانین مربوط به اسرار نظامی قابل اجرا نیست. آنها همچنین ادعا میکنند که آژانس مبارزه با فساد صلاحیت قانونی برای بررسی اتهامات شورش را ندارد و پلیس نیز مجاز به همکاری در بازداشت یون نیست.
سفر بلینکن به سئول در میانه بحبوحه
درحالیکه مهلت اجرای حکم بازداشت یون رو به پایان است، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، صبح امروز وارد سئول شد. او در این سفر با چوی سانگموک، رئیسجمهور موقت کره جنوبی و وزیر دارایی، دیدار خواهد کرد. بلینکن برنامهای برای ملاقات با یون ندارد و قرار است در یک کنفرانس خبری مشترک با چو تهیول، وزیر امور خارجه کره جنوبی، شرکت کند.
دادگاه قانون اساسی کره جنوبی تا ۱۸۰ روز فرصت دارد تا تصمیم بگیرد که آیا یون را از سمت ریاستجمهوری برکنار کند یا اختیارات او را بازگرداند.