سیاست
2 دقیقه خواندن
گفتگوی تلفنی فخرالدین آلتون با وزیر اطلاع‌رسانی سوریه درباره تقویت همکاری‌های رسانه‌ای
رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه در گفتگو با وزیر اطلاع‌رسانی سوریه بر همکاری‌های رسانه‌ای و مقابله با اطلاعات نادرست تأکید کرد. طرفین برای تقویت ارتباطات و تبادل تجربیات اعلام آمادگی کردند.
گفتگوی تلفنی فخرالدین آلتون با وزیر اطلاع‌رسانی سوریه درباره تقویت همکاری‌های رسانه‌ای
رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، فخرالدین آلتون / عکس: AA
14 ژانویه 2025

رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، فخرالدین آلتون، در تماس تلفنی با محمد یعقوب ال-عمر، وزیر اطلاع‌رسانی اداره جدید سوریه، در مورد همکاری‌های رسانه‌ای و ارتباطی دو کشور بحث و تبادل نظر کرد. در این گفتگو، موضوعاتی همچون مبارزه با اطلاعات نادرست و تبادل تجربیات در زمینه رسانه‌ها و ارتباطات بررسی شد.

آلتون با تاکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در این فرآیند، تصریح کرد که انتقال درست و دقیق دیدگاه‌های مردم سوریه به جامعه جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین بر لزوم مقابله جدی با تبلیغات منفی، اطلاعات غلط و دروغ‌های سیستماتیک تاکید کرده و از آمادگی ترکیه برای ارائه حمایت‌های لازم در این زمینه خبر داد.

مطالب پیشنهادی

به‌منظور تقویت همکاری‌های ارتباطی، فخرالدین آلتون پیشنهاد داد که یک تیم فنی از متخصصین به سوریه اعزام شود.

همچنین، وزیر اطلاع‌رسانی سوریه، محمد یعقوب ال-عمر، ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های دو کشور در زمینه اطلاع‌رسانی ادامه یابد و گفت: ما در مسیر ارتباطی خود از تجربیات ترکیه بهره‌خواهیم برد. از رئیس‌جمهور اردوغان و شما و مردم ترکیه به دلیل حمایت‌های بی‌دریغ در شرایط دشوار ما تشکر می‌کنیم.

در پایان، وزیر اطلاع‌رسانی سوریه از فخرالدین آلتون دعوت کرد تا برای دیدار و تبادل نظر بیشتر به سوریه سفر کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us