رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، فخرالدین آلتون، در تماس تلفنی با محمد یعقوب ال-عمر، وزیر اطلاع‌رسانی اداره جدید سوریه، در مورد همکاری‌های رسانه‌ای و ارتباطی دو کشور بحث و تبادل نظر کرد. در این گفتگو، موضوعاتی همچون مبارزه با اطلاعات نادرست و تبادل تجربیات در زمینه رسانه‌ها و ارتباطات بررسی شد.

آلتون با تاکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در این فرآیند، تصریح کرد که انتقال درست و دقیق دیدگاه‌های مردم سوریه به جامعه جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین بر لزوم مقابله جدی با تبلیغات منفی، اطلاعات غلط و دروغ‌های سیستماتیک تاکید کرده و از آمادگی ترکیه برای ارائه حمایت‌های لازم در این زمینه خبر داد.