رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، فخرالدین آلتون، در تماس تلفنی با محمد یعقوب ال-عمر، وزیر اطلاعرسانی اداره جدید سوریه، در مورد همکاریهای رسانهای و ارتباطی دو کشور بحث و تبادل نظر کرد. در این گفتگو، موضوعاتی همچون مبارزه با اطلاعات نادرست و تبادل تجربیات در زمینه رسانهها و ارتباطات بررسی شد.
آلتون با تاکید بر اهمیت نقش رسانهها در این فرآیند، تصریح کرد که انتقال درست و دقیق دیدگاههای مردم سوریه به جامعه جهانی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی همچنین بر لزوم مقابله جدی با تبلیغات منفی، اطلاعات غلط و دروغهای سیستماتیک تاکید کرده و از آمادگی ترکیه برای ارائه حمایتهای لازم در این زمینه خبر داد.
بهمنظور تقویت همکاریهای ارتباطی، فخرالدین آلتون پیشنهاد داد که یک تیم فنی از متخصصین به سوریه اعزام شود.
همچنین، وزیر اطلاعرسانی سوریه، محمد یعقوب ال-عمر، ابراز امیدواری کرد که همکاریهای دو کشور در زمینه اطلاعرسانی ادامه یابد و گفت: ما در مسیر ارتباطی خود از تجربیات ترکیه بهرهخواهیم برد. از رئیسجمهور اردوغان و شما و مردم ترکیه به دلیل حمایتهای بیدریغ در شرایط دشوار ما تشکر میکنیم.
در پایان، وزیر اطلاعرسانی سوریه از فخرالدین آلتون دعوت کرد تا برای دیدار و تبادل نظر بیشتر به سوریه سفر کند.