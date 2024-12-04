علی یئرلی‌کایا، وزیر کشور جمهوری ترکیه، با بیان اینکه نیروهای امنیتی کشور به کشف و انهدام پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی ادامه خواهند داد، گفت: تا زمانی که آخرین تروریست از پای دربیاید، بدون توقف و با اراده‌ای مصمم مبارزه خواهیم کرد و این مهم تنها هدف ما است.

وی افزود: عملیات گرز در طول یک سال گذشته با هماهنگی فرماندهی مبارزه با تروریسم و مدیریت اطلاعات فرماندهی ژاندارمری کل و با حمایت کماندوها و واحدهای ویژه ژاندارمری، همچنین پهپادهای ژاندارمری و هلی‌کوپترهای آتاک(ATAK) به‌صورت روزانه ادامه داشته است.