عملیات گرز؛ کشف و انهدام تأسیسات زمستانی تروریست‌های پ‌.ک‌.ک/ک‌.ج‌.ک
تأسیسات زمستانی در مناطق روستایی، مواد منفجره آماده برای عملیات و ۷۰۹ غار، پناهگاه و انبار متعلق به تروریست‌های پ.ک.ک/ک.ج.ک، طی عملیاتی موسوم به گرز نابود شدند.
Caves belonging to the PKK terrorists in Van province / AA
4 دسامبر 2024

علی یئرلی‌کایا، وزیر کشور جمهوری ترکیه، با بیان اینکه نیروهای امنیتی کشور به کشف و انهدام پناهگاه‌های گروه‌های تروریستی ادامه خواهند داد، گفت: تا زمانی که آخرین تروریست از پای دربیاید، بدون توقف و با اراده‌ای مصمم مبارزه خواهیم کرد و این مهم تنها هدف ما است.

وی افزود: عملیات گرز در طول یک سال گذشته با هماهنگی فرماندهی مبارزه با تروریسم و مدیریت اطلاعات فرماندهی ژاندارمری کل و با حمایت کماندوها و واحدهای ویژه ژاندارمری، همچنین پهپادهای ژاندارمری و هلی‌کوپترهای آتاک(ATAK) به‌صورت روزانه ادامه داشته است.

یئرلی‌کایا ضمن اشاره به اینکه، طی عملیات گرز ۲۰۲۴ علیه گروه تروریستی پ‌.ک‌.ک/ک‌.ج‌.ک در مناطق روستایی، ۷۰۹ غار، پناهگاه و انبار نابود شده است، افزود: در این عملیات‌ها، ۲.۱ تن مواد شیمیایی انفجاری، ۶۱۷ کیلوگرم مواد منفجره پلاستیکی، ۹۷ کیلوگرم تی‌ان‌تی، ۱۹۴ مین و جلیقه انفجاری کشف و ضبط شد. همچنین، ۹۹ هزار و ۹۳۶ فشنگ و مهمات با اندازه‌ها و کالیبرهای مختلف، ۱۳ هزار و ۶۵۷ فشنگ سنگین (مهمات خمپاره، هاوان و ضد هوایی)، ۲ هزار و ۲۵۲ نارنجک دستی و ۶۳ راکت‌انداز، هاوان، خمپاره‌انداز، ضدهوایی، سلاح‌های ضدتانک و موشک هدایت‌شونده کشف شد.

وزیر کشور جمهوری ترکیه با اشاره به شناسایی و نابودی دقیق پناهگاه‌های مورد استفاده گروه تروریستی برای اهداف لجستیکی و عملیات‌های خرابکارانه، تأکید کرد: لازم می‌دانم از تلاش‌ها و زحمات نیروهای ژاندارمری که نقش مهمی در موفقیت این عملیات‌ها داشته‌اند، قدردانی کنم.

