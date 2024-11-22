ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، شامگاه پنجشنبه ۲۱ نوامبر در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد که حمله نیروهای روسیه به شهر دنیپرو در شرق اوکراین در صبح همان روز با یک موشک متعارف جدید میان‌برد انجام شده است. او همچنین هشدار داد که روسیه ممکن است تأسیسات نظامی کشورهایی را که اجازه استفاده از این تسلیحات را به اوکراین می‌دهند، هدف قرار دهد.

پوتین در این سخنرانی تأکید کرد که روسیه از تمامی ابزارهای موجود برای دفاع از منافع خود استفاده خواهد کرد. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که تنش‌ها میان مسکو و کی‌یف همچنان در اوج قرار دارد.

پوتین در ادامه سخنرانی خود اعلام کرد که موشک مورداستفاده با کد اورشنیک (Oreshnik) در واکنش به حملات اوکراین با تسلیحات دوربرد آمریکایی و بریتانیایی به خاک روسیه شلیک شده است. او همچنین تأیید کرد که این موشک بالستیک میان‌برد با کلاهک‌های چندگانه طراحی شده و برای حمله به اهداف مشخص به کار گرفته شده است.

پوتین در سخنان خود تأکید کرد: واضح است که استفاده از تسلیحات دوربرد علیه خاک روسیه بدون حمایت فنی کشورهایی که این تسلیحات را تولید کرده‌اند، امکان‌پذیر نیست.

این اظهارات در حالی بیان شد که به گفته رسانه‌ها و مقامات کشورهای مختلف، درگیری در اوکراین پس از حملات موشک‌های دوربرد غربی به خاک روسیه، ابعادی شبیه به یک جنگ جهانی پیدا کرده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در واکنش به حمله موشکی روسیه در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت: روسیه هیچ علاقه‌ای به صلح ندارد و استفاده از موشک جدید، تشدید آشکار خشونت و گسترش مقیاس جنگ است. پوتین قصد دارد جنگ را طولانی کند و با این اقدام، مشتی بر دهان کسانی که خواهان بازگشت صلح هستند، زده است.