حمله موشکی جدید روسیه به اوکراین؛ تشدید تنش‌ها و هشدار پوتین
روسیه با شلیک یک موشک بالستیک میان‌برد جدید به شرق اوکراین در پاسخ به استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد غربی مانند اتکمز و سایه‌ طوفان به تقابل موشکی ادامه داد. پوتین هشدار داد که تأسیسات نظامی کشورهای حامی اوکراین نیز ممکن است هدف حملات روسیه قرار گیرند.
محل اصابت حمله روسیه به شرق اوکراین با موشک‌های دوربرد جدید / عکس: Reuters
22 نوامبر 2024

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، شامگاه پنجشنبه ۲۱ نوامبر در سخنرانی تلویزیونی خود اعلام کرد که حمله نیروهای روسیه به شهر دنیپرو در شرق اوکراین در صبح همان روز با یک موشک متعارف جدید میان‌برد انجام شده است. او همچنین هشدار داد که روسیه ممکن است تأسیسات نظامی کشورهایی را که اجازه استفاده از این تسلیحات را به اوکراین می‌دهند، هدف قرار دهد.

پوتین در این سخنرانی تأکید کرد که روسیه از تمامی ابزارهای موجود برای دفاع از منافع خود استفاده خواهد کرد. این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که تنش‌ها میان مسکو و کی‌یف همچنان در اوج قرار دارد.

پوتین در ادامه سخنرانی خود اعلام کرد که موشک مورداستفاده با کد اورشنیک (Oreshnik) در واکنش به حملات اوکراین با تسلیحات دوربرد آمریکایی و بریتانیایی به خاک روسیه شلیک شده است. او همچنین تأیید کرد که این موشک بالستیک میان‌برد با کلاهک‌های چندگانه طراحی شده و برای حمله به اهداف مشخص به کار گرفته شده است.

پوتین در سخنان خود تأکید کرد: واضح است که استفاده از تسلیحات دوربرد علیه خاک روسیه بدون حمایت فنی کشورهایی که این تسلیحات را تولید کرده‌اند، امکان‌پذیر نیست.

این اظهارات در حالی بیان شد که به گفته رسانه‌ها و مقامات کشورهای مختلف، درگیری در اوکراین پس از حملات موشک‌های دوربرد غربی به خاک روسیه، ابعادی شبیه به یک جنگ جهانی پیدا کرده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در واکنش به حمله موشکی روسیه در شبکه اجتماعی ایکس اظهار داشت: روسیه هیچ علاقه‌ای به صلح ندارد و استفاده از موشک جدید، تشدید آشکار خشونت و گسترش مقیاس جنگ است. پوتین قصد دارد جنگ را طولانی کند و با این اقدام، مشتی بر دهان کسانی که خواهان بازگشت صلح هستند، زده است.

در حالی که مقامات غربی درباره توانایی روسیه در استفاده از چنین موشک‌هایی ابراز تردید کرده‌اند، زلنسکی مدعی شد این موشک از نوع بالستیک قاره‌پیما (ICBM) است و خطر جدی برای امنیت جهانی به شمار می‌رود.

ولادیمیر پوتین نیز با تأیید شلیک این موشک، اعلام کرد که نسخه غیرهسته‌ای مافوق صوت آن با موفقیت آزمایش شده و هدف مورد نظر را به دقت مورد اصابت قرار داده است. او افزود: این موشک با سرعت ۱۰ ماخ (معادل ۲.۵ تا ۳ کیلومتر در ثانیه) به اهداف خود حمله می‌کند و هیچ سامانه‌ای برای مقابله با آن وجود ندارد.

در واکنش به این حمله، شورای امنیت ملی آمریکا ضمن تأیید استفاده روسیه از موشک میان‌برد جدید، اعلام کرد که این تسلیحات تغییری اساسی در روند جنگ ایجاد نخواهد کرد.

متیو ساویل، مدیر علوم نظامی در اندیشکده RUSI، با اشاره به ویژگی‌های موشک‌های بالستیک میان‌برد (IRBM) گفت: این نوع موشک‌ها معمولاً بردی بین ۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ کیلومتر دارند، اما اطلاعات موجود نشان می‌دهد که موشک روسی مذکور حداکثر بردی در حدود ۵۰۰ کیلومتر دارد که بیشتر از برد موشک‌های اسکندر مورداستفاده در جنگ اوکراین است.

او افزود: استفاده از این موشک از نظر نظامی اهمیت ویژه‌ای ندارد، اما از نظر نمادین بسیار مهم است و توانایی روسیه در توسعه تسلیحات پیشرفته‌تر را نشان می‌دهد.

