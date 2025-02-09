ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، روز شنبه، هشتم فوریه، در تهران، پایتخت ایران، با مقامات امنیتی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

رئیس میت ترکیه، کالین، در این دیدارها با اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به بررسی مسائل امنیتی منطقه‌ای پرداختند.