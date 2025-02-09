ترکیه
سفر ابراهیم کالین به ایران و دیدار با مقامات امنیتی این کشور
رئیس سازمان اطلاعات ترکیه، طی سفری به ایران با اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات ایران و علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد.
ابراهیم کالین / عکس : AA
9 فوریه 2025

ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، روز شنبه، هشتم فوریه، در تهران، پایتخت ایران، با مقامات امنیتی این کشور دیدار و گفتگو کرد.

رئیس میت ترکیه، کالین، در این دیدارها با اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به بررسی مسائل امنیتی منطقه‌ای پرداختند.

بر اساس اطلاعات دریافت‌شده از منابع امنیتی، در این دیدارها، موضوعات امنیتی مختلف در منطقه از جمله مبارزه با گروه‌های تروریستی به‌ویژه پ‌.ک.‌ک و داعش، تهدیدات مشترک، وضعیت سوریه، آتش‌بس در غزه و تحولات مربوط به مسئله فلسطین به‌طور جامع مورد بررسی قرار گرفت.

