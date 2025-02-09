9 فوریه 2025
ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، روز شنبه، هشتم فوریه، در تهران، پایتخت ایران، با مقامات امنیتی این کشور دیدار و گفتگو کرد.
رئیس میت ترکیه، کالین، در این دیدارها با اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات و علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به بررسی مسائل امنیتی منطقهای پرداختند.
بر اساس اطلاعات دریافتشده از منابع امنیتی، در این دیدارها، موضوعات امنیتی مختلف در منطقه از جمله مبارزه با گروههای تروریستی بهویژه پ.ک.ک و داعش، تهدیدات مشترک، وضعیت سوریه، آتشبس در غزه و تحولات مربوط به مسئله فلسطین بهطور جامع مورد بررسی قرار گرفت.