ترامپ در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل در کاخ سفید، از ایده تصرف کامل غزه توسط آمریکا سخن گفت. او همچنین در روزهای اخیر بارها از ساکنان غزه خواسته بود تا به کشورهایی مانند اردن یا مصر نقل مکان کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد، مخالفت خود را با این طرح دونالد ترامپ اعلام کرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه پنجم فوریه در نشست کمیته سازمان ملل درباره حقوق مسلم مردم فلسطین تاکید کرد که حقوق فلسطینیان شامل زندگی در صلح، امنیت و کرامت در سرزمینهایشان است. وی هشدار داد که تحقق این حقوق اکنون بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است.
دبیرکل سازمان ملل با اشاره به ویرانیهای گسترده در غزه تاکید کرد که اغلب فلسطینیان بارها آواره شدهاند و با بحران گرسنگی و بیماری روبهرو هستند. وی همچنین تصریح کرد که کودکان فلسطینی برای بیش از یک سال از حق تحصیل محروم ماندهاند.
گوترش با استقبال از توافق آتشبس و آزادی زندانیان، بر ادامه تلاشها برای دستیابی به یک آتشبس دائمی و آزادی تمامی زندانیان تاکید کرد. وی اظهار داشت: باید به قوانین بینالمللی پایبند بمانیم و از هرگونه پاکسازی قومی جلوگیری کنیم.
دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان کرد که صلح پایدار تنها از طریق پیشرفت ملموس در جهت راهحل دو دولتی، پایان اشغالگری و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی که غزه بخش جداییناپذیر آن باشد، امکانپذیر است. وی افزود که ایجاد یک کشور فلسطینی دارای حاکمیت و پایدار، تنها راه تامین ثبات در خاورمیانه خواهد بود.
این اظهارات در واکنش به سخنان ترامپ مطرح شد که سهشنبه شب در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، در کاخ سفید از برنامه آمریکا برای تصرف غزه و انتقال کامل جمعیت فلسطینی آن به کشورهای دیگر پرده برداشت.
رئیسجمهور آمریکا همچنین احتمال استقرار نیروهای این کشور برای کمک به بازسازی غزه را رد نکرد و پیشبینی کرد که ایالات متحده مالکیت طولانیمدت بر این منطقه فلسطینی داشته باشد.
طرح ترامپ در محافل سیاسی اسرائیل با استقبال گستردهای روبهرو شد، اما در مقابل، موجی از مخالفت و محکومیت از سوی مقامات فلسطینی، گروههای مقاومت، کشورهای منطقه و سازمانهای بینالمللی برانگیخت.