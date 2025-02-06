سیاست
3 دقیقه خواندن
هشدار گوترش به ترامپ: باید از پاکسازی قومی در غزه اجتناب شود
دبیرکل سازمان ملل متحد، مخالفت خود را با طرح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای تصرف غزه و آوارگی اجباری فلسطینیان اعلام کرد. او با تأکید بر لزوم پایبندی به قوانین بین‌المللی، هرگونه اقدام در جهت پاکسازی قومی را محکوم کرد.
هشدار گوترش به ترامپ: باید از پاکسازی قومی در غزه اجتناب شود
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد / عکس: AA
6 فوریه 2025

ترامپ در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در کاخ سفید، از ایده تصرف کامل غزه توسط آمریکا سخن گفت. او همچنین در روزهای اخیر بارها از ساکنان غزه خواسته بود تا به کشورهایی مانند اردن یا مصر نقل مکان کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد، مخالفت خود را با این طرح دونالد ترامپ اعلام کرد.

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه پنجم فوریه در نشست کمیته سازمان ملل درباره حقوق مسلم مردم فلسطین تاکید کرد که حقوق فلسطینیان شامل زندگی در صلح، امنیت و کرامت در سرزمین‌هایشان است. وی هشدار داد که تحقق این حقوق اکنون بیش از هر زمان دیگری دشوار شده است.

دبیرکل سازمان ملل با اشاره به ویرانی‌های گسترده در غزه تاکید کرد که اغلب فلسطینیان بارها آواره شده‌اند و با بحران گرسنگی و بیماری روبه‌رو هستند. وی همچنین تصریح کرد که کودکان فلسطینی برای بیش از یک سال از حق تحصیل محروم مانده‌اند.

گوترش با استقبال از توافق آتش‌بس و آزادی زندانیان، بر ادامه تلاش‌ها برای دستیابی به یک آتش‌بس دائمی و آزادی تمامی زندانیان تاکید کرد. وی اظهار داشت: باید به قوانین بین‌المللی پایبند بمانیم و از هرگونه پاکسازی قومی جلوگیری کنیم.

مطالب پیشنهادی

دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان کرد که صلح پایدار تنها از طریق پیشرفت ملموس در جهت راه‌حل دو دولتی، پایان اشغالگری و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی که غزه بخش جدایی‌ناپذیر آن باشد، امکان‌پذیر است. وی افزود که ایجاد یک کشور فلسطینی دارای حاکمیت و پایدار، تنها راه تامین ثبات در خاورمیانه خواهد بود.

این اظهارات در واکنش به سخنان ترامپ مطرح شد که سه‌شنبه شب در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، در کاخ سفید از برنامه آمریکا برای تصرف غزه و انتقال کامل جمعیت فلسطینی آن به کشورهای دیگر پرده برداشت.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین احتمال استقرار نیروهای این کشور برای کمک به بازسازی غزه را رد نکرد و پیش‌بینی کرد که ایالات متحده مالکیت طولانی‌مدت بر این منطقه فلسطینی داشته باشد.

طرح ترامپ در محافل سیاسی اسرائیل با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد، اما در مقابل، موجی از مخالفت و محکومیت از سوی مقامات فلسطینی، گروه‌های مقاومت، کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی برانگیخت.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us