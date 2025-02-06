دبیرکل سازمان ملل خاطرنشان کرد که صلح پایدار تنها از طریق پیشرفت ملموس در جهت راه‌حل دو دولتی، پایان اشغالگری و تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی که غزه بخش جدایی‌ناپذیر آن باشد، امکان‌پذیر است. وی افزود که ایجاد یک کشور فلسطینی دارای حاکمیت و پایدار، تنها راه تامین ثبات در خاورمیانه خواهد بود.

این اظهارات در واکنش به سخنان ترامپ مطرح شد که سه‌شنبه شب در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، در کاخ سفید از برنامه آمریکا برای تصرف غزه و انتقال کامل جمعیت فلسطینی آن به کشورهای دیگر پرده برداشت.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین احتمال استقرار نیروهای این کشور برای کمک به بازسازی غزه را رد نکرد و پیش‌بینی کرد که ایالات متحده مالکیت طولانی‌مدت بر این منطقه فلسطینی داشته باشد.

طرح ترامپ در محافل سیاسی اسرائیل با استقبال گسترده‌ای روبه‌رو شد، اما در مقابل، موجی از مخالفت و محکومیت از سوی مقامات فلسطینی، گروه‌های مقاومت، کشورهای منطقه و سازمان‌های بین‌المللی برانگیخت.