رئیس سازمان صنایع دفاعی ریاست جمهوری ترکیه، هالوک گورگون، روز جمعه اعلام کرد که صادرات صنایع دفاعی و هوایی این کشور در سال ۲۰۲۴ با افزایشی ۲۹ درصدی به رکورد ۷ میلیارد و ۱۵۴ میلیون دلار رسیده است.
گورگون در پیامی که در پلتفرم ایکس منتشر کرد، اظهار داشت که این رقم ۱۱ درصد بیشتر از هدف ۶.۵ میلیارد دلاری است که پیشتر توسط دولت ترکیه برای سال ۲۰۲۴ تعیین شده بود.
وی با اشاره به پیشرفتهای ترکیه در این بخش گفت: صنایع دفاعی ترکیه با فناوریهای نوآورانه خود به رهبری رئیسجمهور رجب طیب اردوغان، در حال بازنویسی قواعد بازی در عرصه جهانی است. گورگون همچنین خاطرنشان کرد که ترکیه در حال حاضر محصولات صنایع دفاعی خود را به ۱۸۰ کشور صادر میکند.
وی در پایان تأکید کرد: ما با همان اراده و عزم، در سال ۲۰۲۵ نیز برای دستیابی به افزایش پایدار در صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا تلاش خواهیم کرد.