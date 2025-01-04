وی با اشاره به پیشرفت‌های ترکیه در این بخش گفت: صنایع دفاعی ترکیه با فناوری‌های نوآورانه خود به رهبری رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان، در حال بازنویسی قواعد بازی در عرصه جهانی است. گورگون همچنین خاطرنشان کرد که ترکیه در حال حاضر محصولات صنایع دفاعی خود را به ۱۸۰ کشور صادر می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: ما با همان اراده و عزم، در سال ۲۰۲۵ نیز برای دستیابی به افزایش پایدار در صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا تلاش خواهیم کرد.