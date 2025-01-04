ترکیه
2 دقیقه خواندن
افزایش ۲۹ درصدی صادرات صنایع دفاعی و هوایی ترکیه در سال ۲۰۲۴
صادرات صنایع دفاعی و هوایی ترکیه در سال ۲۰۲۴ با رشدی ۲۹ درصدی به ۷.۱۵۴ میلیارد دلار رسید و از هدف تعیین‌شده دولت نیز فراتر رفته است.
افزایش ۲۹ درصدی صادرات صنایع دفاعی و هوایی ترکیه در سال ۲۰۲۴
رکوردشکنی صادرات صنایع دفاعی ترکیه در سال ۲۰۲۴: رشد ۲۹ درصدی و حضور در ۱۸۰ کشور/ عکس: AA
4 ژانویه 2025

رئیس سازمان صنایع دفاعی ریاست جمهوری ترکیه، هالوک گورگون، روز جمعه اعلام کرد که صادرات صنایع دفاعی و هوایی این کشور در سال ۲۰۲۴ با افزایشی ۲۹ درصدی به رکورد ۷ میلیارد و ۱۵۴ میلیون دلار رسیده است.

گورگون در پیامی که در پلتفرم ایکس منتشر کرد، اظهار داشت که این رقم ۱۱ درصد بیشتر از هدف ۶.۵ میلیارد دلاری است که پیش‌تر توسط دولت ترکیه برای سال ۲۰۲۴ تعیین شده بود.

مطالب پیشنهادی

وی با اشاره به پیشرفت‌های ترکیه در این بخش گفت: صنایع دفاعی ترکیه با فناوری‌های نوآورانه خود به رهبری رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان، در حال بازنویسی قواعد بازی در عرصه جهانی است. گورگون همچنین خاطرنشان کرد که ترکیه در حال حاضر محصولات صنایع دفاعی خود را به ۱۸۰ کشور صادر می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: ما با همان اراده و عزم، در سال ۲۰۲۵ نیز برای دستیابی به افزایش پایدار در صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا تلاش خواهیم کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us