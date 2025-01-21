سیاست
2 دقیقه خواندن
کنسولگری ترکیه پس از ۱۲ سال در حلب بازگشایی شد
سرکنسولگری جدید ترکیه در حلب پس از ۱۲ سال بازگشایی شد. این رویداد با حضور مقامات ترکیه و استقبال ساکنان حلب همراه بود.
کنسولگری ترکیه پس از ۱۲ سال در حلب بازگشایی شد
پرچم ترکیه در ساختمان سرکنسولگری در حلب / عکس: AA
21 ژانویه 2025

روز دوشنبه، ٢٠ ژانویه، سرکنسولگری جدید جمهوری ترکیه در حلب با حضور مقامات دیپلماتیک ترکیه بازگشایی شد. این کنسولگری از سال ٢٠١٢ و با آغاز جنگ داخلی سوریه فعالیت‌های خود را متوقف کرده بود.

در این مراسم، برهان کوراوغلو، کاردار موقت سفارت ترکیه در دمشق، هاکان جنگیز، سرکنسول ترکیه در حلب، و تعدادی از مقامات و مهمانان حضور داشتند.

با افتتاح سرکنسولگری جدید، پرچم ترکیه پس از ١٢ سال دوباره در حلب برافراشته شد و این امر با استقبال گسترده‌ای از سوی ساکنان حلب همراه بود.

ساکنان محله‌ای که سرکنسولگری در آن واقع است، با سر دادن شعارهایی این رویداد را جشن گرفتند.

مطالب پیشنهادی

بازگشایی سفارت ترکیه در دمشق پس از ١٢ سال

سفارت ترکیه در دمشق که از سال ٢٠١٢ فعالیت‌های خود را متوقف کرده بود، از ١۴ دسامبر ٢٠٢۴ مجددا فعالیت‌های خود را از سر گرفت.

این سفارت که در زمان استفاده رژیم اسد از خشونت علیه معترضان فعالیت می‌کرد، برای مدتی به کار خود ادامه داد، اما از ٢۶ مارس ٢٠١٢ فعالیت‌های عادی خود را متوقف کرد و کارکنان سفارت و خانواده‌های آنان به ترکیه بازگشتند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us