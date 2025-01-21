روز دوشنبه، ٢٠ ژانویه، سرکنسولگری جدید جمهوری ترکیه در حلب با حضور مقامات دیپلماتیک ترکیه بازگشایی شد. این کنسولگری از سال ٢٠١٢ و با آغاز جنگ داخلی سوریه فعالیتهای خود را متوقف کرده بود.
در این مراسم، برهان کوراوغلو، کاردار موقت سفارت ترکیه در دمشق، هاکان جنگیز، سرکنسول ترکیه در حلب، و تعدادی از مقامات و مهمانان حضور داشتند.
با افتتاح سرکنسولگری جدید، پرچم ترکیه پس از ١٢ سال دوباره در حلب برافراشته شد و این امر با استقبال گستردهای از سوی ساکنان حلب همراه بود.
ساکنان محلهای که سرکنسولگری در آن واقع است، با سر دادن شعارهایی این رویداد را جشن گرفتند.
بازگشایی سفارت ترکیه در دمشق پس از ١٢ سال
سفارت ترکیه در دمشق که از سال ٢٠١٢ فعالیتهای خود را متوقف کرده بود، از ١۴ دسامبر ٢٠٢۴ مجددا فعالیتهای خود را از سر گرفت.
این سفارت که در زمان استفاده رژیم اسد از خشونت علیه معترضان فعالیت میکرد، برای مدتی به کار خود ادامه داد، اما از ٢۶ مارس ٢٠١٢ فعالیتهای عادی خود را متوقف کرد و کارکنان سفارت و خانوادههای آنان به ترکیه بازگشتند.