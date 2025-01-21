روز دوشنبه، ٢٠ ژانویه، سرکنسولگری جدید جمهوری ترکیه در حلب با حضور مقامات دیپلماتیک ترکیه بازگشایی شد. این کنسولگری از سال ٢٠١٢ و با آغاز جنگ داخلی سوریه فعالیت‌های خود را متوقف کرده بود.

در این مراسم، برهان کوراوغلو، کاردار موقت سفارت ترکیه در دمشق، هاکان جنگیز، سرکنسول ترکیه در حلب، و تعدادی از مقامات و مهمانان حضور داشتند.

با افتتاح سرکنسولگری جدید، پرچم ترکیه پس از ١٢ سال دوباره در حلب برافراشته شد و این امر با استقبال گسترده‌ای از سوی ساکنان حلب همراه بود.

ساکنان محله‌ای که سرکنسولگری در آن واقع است، با سر دادن شعارهایی این رویداد را جشن گرفتند.