این پیشنهاد از سوی ترامپ در حالی مطرح می‌شود که اوکراین دارای ذخایر غنی از فلزات نادر است که در صنایع مختلف از‌جمله الکترونیک و تولید باتری‌های لیتیمی برای خودروهای الکتریکی و تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌شود. این منابع شامل لیتیوم، نئون نیمه‌رسانا، اورانیوم و منگنز است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیز ماه اکتبر گذشته در طرح خود برای پایان دادن به جنگ با روسیه بر حفاظت از منابع طبیعی این کشور از‌جمله فلزات نادر، تاکید کرده بود و از شرکای غربی اوکراین خواسته بود که توافق‌های مشترک برای حفاظت و استفاده از این منابع داشته باشند.

با‌توجه‌به اهمیت فلزات نادر در صنایع جهانی، این مذاکره می‌تواند تاثیرات زیادی بر روابط اقتصادی و ژئوپولیتیکی بین ایالات متحده و اوکراین در آینده داشته باشد.