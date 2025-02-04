دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در جریان نشست خبری روز دوشنبه کاخ سفید اعلام کرد که از اوکراین میخواهد در ازای دریافت کمکهای مالی و نظامی، منابع فلزات نادر خود را که عناصر کلیدی در تولید قطعات الکترونیکی هستند را به آمریکا بدهد.
ترامپ این پیشنهاد را بهعنوان شرطی برای ادامه حمایتهای واشنگتن از اوکراین در بحران جاری با روسیه مطرح کرده و تاکید کرد که این منابع نادر میتوانند برای تامین منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا اهمیت زیادی داشته باشند.
ترامپ در این نشست تصریح کرد که ایالات متحده بهطور قابلتوجهی بیشتر از اروپا به اوکراین کمک کرده است. او اظهار داشت: ما در تلاش هستیم تا با اوکراین به توافقی برسیم که برمبنای آن، اوکراین منابع فلزات نادر و سایر اقلام را در ازای دریافت کمکهایی که به آنها میدهیم، تضمین کنند.
این پیشنهاد از سوی ترامپ در حالی مطرح میشود که اوکراین دارای ذخایر غنی از فلزات نادر است که در صنایع مختلف ازجمله الکترونیک و تولید باتریهای لیتیمی برای خودروهای الکتریکی و تجهیزات انرژیهای تجدیدپذیر استفاده میشود. این منابع شامل لیتیوم، نئون نیمهرسانا، اورانیوم و منگنز است.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، نیز ماه اکتبر گذشته در طرح خود برای پایان دادن به جنگ با روسیه بر حفاظت از منابع طبیعی این کشور ازجمله فلزات نادر، تاکید کرده بود و از شرکای غربی اوکراین خواسته بود که توافقهای مشترک برای حفاظت و استفاده از این منابع داشته باشند.
باتوجهبه اهمیت فلزات نادر در صنایع جهانی، این مذاکره میتواند تاثیرات زیادی بر روابط اقتصادی و ژئوپولیتیکی بین ایالات متحده و اوکراین در آینده داشته باشد.