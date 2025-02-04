سیاست
2 دقیقه خواندن
ترامپ به اوکراین: منابع‌ معدنی نادر بدهید تا کمکتان کنیم
دونالد ترامپ اعلام کرد که از اوکراین می‌خواهد در ازای کمک‌های مالی، منابع معدنی نادر خود را به آمریکا بدهد تا ادامه پشتیبانی ایالات متحده از اوکراین در جنگ با روسیه تضمین شود.
ترامپ به اوکراین: منابع‌ معدنی نادر بدهید تا کمکتان کنیم
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در نیویورک / عکس: Reuters
4 فوریه 2025

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در جریان نشست خبری روز دوشنبه کاخ سفید اعلام کرد که از اوکراین می‌خواهد در ازای دریافت کمک‌های مالی و نظامی، منابع فلزات نادر خود را که عناصر کلیدی در تولید قطعات الکترونیکی هستند را به آمریکا بدهد.

ترامپ این پیشنهاد را به‌عنوان شرطی برای ادامه حمایت‌های واشنگتن از اوکراین در بحران جاری با روسیه مطرح کرده و تاکید کرد که این منابع نادر می‌توانند برای تامین منافع اقتصادی و امنیتی آمریکا اهمیت زیادی داشته باشند.

ترامپ در این نشست تصریح کرد که ایالات متحده به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از اروپا به اوکراین کمک کرده است. او اظهار داشت: ما در تلاش هستیم تا با اوکراین به توافقی برسیم که برمبنای آن، اوکراین منابع فلزات نادر و سایر اقلام را در ازای دریافت کمک‌هایی که به آن‌ها می‌دهیم، تضمین کنند.

مطالب پیشنهادی

این پیشنهاد از سوی ترامپ در حالی مطرح می‌شود که اوکراین دارای ذخایر غنی از فلزات نادر است که در صنایع مختلف از‌جمله الکترونیک و تولید باتری‌های لیتیمی برای خودروهای الکتریکی و تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده می‌شود. این منابع شامل لیتیوم، نئون نیمه‌رسانا، اورانیوم و منگنز است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، نیز ماه اکتبر گذشته در طرح خود برای پایان دادن به جنگ با روسیه بر حفاظت از منابع طبیعی این کشور از‌جمله فلزات نادر، تاکید کرده بود و از شرکای غربی اوکراین خواسته بود که توافق‌های مشترک برای حفاظت و استفاده از این منابع داشته باشند.

با‌توجه‌به اهمیت فلزات نادر در صنایع جهانی، این مذاکره می‌تواند تاثیرات زیادی بر روابط اقتصادی و ژئوپولیتیکی بین ایالات متحده و اوکراین در آینده داشته باشد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us