تیکا آزمایشگاه کامپیوتری پیشرفته‌ای را در دانشگاه کراچی افتتاح کرد
سازمان هماهنگی و همکاری ترکیه از احداث آزمایشگاه کامپیوتری پیشرفته در دانشگاه کراچی پاکستان به‌منظور پاسخگویی به نیازهای ۱۵۰۰ دانشجو خبر داد.
آزمایشگاه کامپیوتری پیشرفته‌ای در دانشگاه کراچی / عکس: AA
31 دسامبر 2024

سازمان هماهنگی و همکاری ترکیه، «تیکا»، آزمایشگاه کامپیوتری پیشرفته و مجهزی را در دانشکده آموزش دانشگاه کراچی، واقع در بندر جنوبی پاکستان، احداث کرده است. این پروژه با هدف ارتقاء امکانات آموزشی و بهره‌مندی حدود ۱۵۰۰ دانشجو در پاکستان به مرحله اجرا درآمده است.

افتتاح این آزمایشگاه در مراسمی با حضور مقامات تیکا و سرکنسول ترکیه در کراچی برگزار شد. دانشگاه کراچی که در سال ۱۹۵۱ پس از استقلال پاکستان تأسیس گردید، اکنون یکی از مؤسسات معتبر آموزش عالی این کشور به شمار می‌رود. آزمایشگاه مذکور که توسط سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه راه‌اندازی شده، طی مراسمی به مقامات دانشگاه تحویل داده شد.

در این مراسم، هیئتی از تیکا به ریاست دورسون علی یاشاجان، رئیس بخش شرق و جنوب آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین، و جمال سانگو، سرکنسول ترکیه در کراچی، حضور داشتند.

تیکا اخیراً یک گلخانه آموزشی با تجهیزات پیشرفته نیز در دانشگاه کشاورزی سند، قدیمی‌ترین و معتبرترین مرکز آموزش عالی پاکستان احداث کرده است. این سازمان همچنین یک سالن کنفرانس مدرن در باشگاه مطبوعات ملی (NPC) اسلام‌آباد ساخته تا امکانات پیشرفته‌ای را برای خبرنگاران فراهم کند.

طی ۱۵ سال گذشته، تیکا بیش از ۱۵۰ پروژه در حوزه آموزش در پاکستان اجرا کرده و در سه سال اخیر، بیش از ۷۰ پروژه موفق در بخش‌های مختلف به اتمام رسانده است. این سازمان از سال ۲۰۱۰ در پاکستان فعال بوده و پروژه‌های توسعه‌ خود را به‌ویژه در حوزه آموزش، با اولویت ویژه‌ای پیش می‌برد.

