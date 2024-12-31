سازمان هماهنگی و همکاری ترکیه، «تیکا»، آزمایشگاه کامپیوتری پیشرفته و مجهزی را در دانشکده آموزش دانشگاه کراچی، واقع در بندر جنوبی پاکستان، احداث کرده است. این پروژه با هدف ارتقاء امکانات آموزشی و بهره‌مندی حدود ۱۵۰۰ دانشجو در پاکستان به مرحله اجرا درآمده است.

افتتاح این آزمایشگاه در مراسمی با حضور مقامات تیکا و سرکنسول ترکیه در کراچی برگزار شد. دانشگاه کراچی که در سال ۱۹۵۱ پس از استقلال پاکستان تأسیس گردید، اکنون یکی از مؤسسات معتبر آموزش عالی این کشور به شمار می‌رود. آزمایشگاه مذکور که توسط سازمان همکاری و هماهنگی ترکیه راه‌اندازی شده، طی مراسمی به مقامات دانشگاه تحویل داده شد.

در این مراسم، هیئتی از تیکا به ریاست دورسون علی یاشاجان، رئیس بخش شرق و جنوب آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین، و جمال سانگو، سرکنسول ترکیه در کراچی، حضور داشتند.