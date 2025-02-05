سیاست
وزیر بازرگانی ترکیه: احیای توافق تجارت آزاد با سوریه اولویت دارد
وزیر بازرگانی ترکیه در همایش غازی‌عینتاب بر ادامه گفتگوها با سوریه برای بازسازی زیرساخت‌ها و احیای توافقنامه تجارت آزاد میان ترکیه و سوریه تاکید کرد و موفقیت مسیر سیاسی جدید را امیدوارکننده دانست.
وزیر بازرگانی ترکیه: احیای توافق تجارت آزاد با سوریه اولویت دارد
همایش همکاری اقتصادی فعالان ترکیه و سوریه در غازی‌عینتاب / عکس: AA
5 فوریه 2025

عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه، روز سه‌شنبه، چهارم فوریه، طی سخنانی در همایش فعالان اقتصادی ترکیه و سوریه که به مدت یک روز در استان غازی‌عینتاب، برگزار شد، اعلام کرد که این نشست با هدف بررسی امکان بازسازی زیرساخت‌های صنعتی و تجاری سوریه در دوران جدید، چالش‌های احتمالی و همکاری‌های متقابل برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: ترکیه برای همکاری و هماهنگی طرفین در تمامی سطوح به گفتگوهای خود با دولت سوریه ادامه خواهد داد.

بولات افزود: اولویت ترکیه، در صورت فراهم شدن شرایط در سوریه، احیای توافقنامه تجارت آزاد میان ترکیه و سوریه است. این توافق در سال ۲۰۰۷ امضا شد ولی به دلیل آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱ متوقف گردید.

بولات ضمن اشاره به ٩١٠ کیلومتر مرز مشترک و پیوندهای مشترک بین ترکیه و سوریه، تاکید کرد: ما با هدف ساخت سوریه‌ای جدید و آزاد و تحقق همکاری اقتصادی قدرتمند بر اساس اصل سود مشترک، آماده هستیم با مقامات سوری مذاکره کنیم.

وی افزود: سوریه مهم‌ترین دروازه ارتباطی ما با خاورمیانه و خلیج است؛ امیدواریم مسیر سیاسی که از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ آغاز شده، موفقیت‌آمیز باشد.

از سوی دیگر، محمود آسمالی، رئیس انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه (MÜSİAD)، اظهار داشت که برگزاری این اجلاس با هدف کمک به سوریه برای ایستادن دوباره بر روی پاهای خود، آغاز مسیر جدید با گام‌های محکم و نگاه امیدوارانه به آینده صورت گرفته است.

آسمالی با اشاره به اینکه از طریق این اجلاس، استراتژی‌ها و فعالیت‌های ترکیه برای توسعه در سوریه تقویت خواهد شد، گفت: ما کنار هم برای آینده‌ای قوی‌تر، آزادتر و پررونق‌تر حرکت می‌کنیم؛ امروز زمان صحبت درباره آینده است نه گذشته.

شایان ذکر است که این همایش با حضور استاندار و شهردار غازی‌عینتاب و همچنین حدود ۷۰۰ کارآفرین ترک و ۵۰۰ کارآفرین سوریه‌ای برگزار شد.

