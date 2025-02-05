عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه، روز سه‌شنبه، چهارم فوریه، طی سخنانی در همایش فعالان اقتصادی ترکیه و سوریه که به مدت یک روز در استان غازی‌عینتاب، برگزار شد، اعلام کرد که این نشست با هدف بررسی امکان بازسازی زیرساخت‌های صنعتی و تجاری سوریه در دوران جدید، چالش‌های احتمالی و همکاری‌های متقابل برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: ترکیه برای همکاری و هماهنگی طرفین در تمامی سطوح به گفتگوهای خود با دولت سوریه ادامه خواهد داد.

بولات افزود: اولویت ترکیه، در صورت فراهم شدن شرایط در سوریه، احیای توافقنامه تجارت آزاد میان ترکیه و سوریه است. این توافق در سال ۲۰۰۷ امضا شد ولی به دلیل آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱ متوقف گردید.

بولات ضمن اشاره به ٩١٠ کیلومتر مرز مشترک و پیوندهای مشترک بین ترکیه و سوریه، تاکید کرد: ما با هدف ساخت سوریه‌ای جدید و آزاد و تحقق همکاری اقتصادی قدرتمند بر اساس اصل سود مشترک، آماده هستیم با مقامات سوری مذاکره کنیم.