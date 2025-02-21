هند برای تقویت امنیت انرژی و کاهش وابستگی به واردات، در حال مذاکره با عمان است تا با اجاره یک تأسیسات، ۵ میلیون بشکه نفت خام را در این کشور ذخیره کند. این اولین‌بار خواهد بود که دهلی نو ذخایر استراتژیک خود را خارج از مرزهایش نگهداری می‌کند.

هند به‌عنوان سومین واردکننده و مصرف‌کننده بزرگ نفت در جهان، بیش از ۸۰ درصد از نیاز نفتی خود را از طریق واردات تأمین می‌کند و در تلاش است ظرفیت ذخایر استراتژیک خود را برای مقابله با اختلالات احتمالی در عرضه جهانی افزایش دهد.

اِل.آر. جین، مدیرعامل شرکت ذخایر استراتژیک نفتی هند (ISPRL)، اعلام کرد که این شرکت در مرحله مذاکرات اولیه با عمان برای اجاره یک تأسیسات به‌منظور ذخیره‌سازی حدود ۵ میلیون بشکه نفت خام است. وی افزود: اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، این اولین‌بار خواهد بود که ذخایر استراتژیک هند در خارج از کشور نگهداری می‌شود.

این شرکت که مدیریت ذخایر استراتژیک نفتی هند را بر عهده دارد، در حال حاضر سه پایگاه ذخیره‌سازی نفت در جنوب این کشور، شامل ویشاکاپاتنام (ایالت آندرا پرادش)، مانگالور و پادور (ایالت کارناتاکا) را با ظرفیت کلی ۵.۳۳ میلیون تن اداره می‌کند.