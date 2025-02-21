هند برای تقویت امنیت انرژی و کاهش وابستگی به واردات، در حال مذاکره با عمان است تا با اجاره یک تأسیسات، ۵ میلیون بشکه نفت خام را در این کشور ذخیره کند. این اولینبار خواهد بود که دهلی نو ذخایر استراتژیک خود را خارج از مرزهایش نگهداری میکند.
هند بهعنوان سومین واردکننده و مصرفکننده بزرگ نفت در جهان، بیش از ۸۰ درصد از نیاز نفتی خود را از طریق واردات تأمین میکند و در تلاش است ظرفیت ذخایر استراتژیک خود را برای مقابله با اختلالات احتمالی در عرضه جهانی افزایش دهد.
اِل.آر. جین، مدیرعامل شرکت ذخایر استراتژیک نفتی هند (ISPRL)، اعلام کرد که این شرکت در مرحله مذاکرات اولیه با عمان برای اجاره یک تأسیسات بهمنظور ذخیرهسازی حدود ۵ میلیون بشکه نفت خام است. وی افزود: اگر این مذاکرات به نتیجه برسد، این اولینبار خواهد بود که ذخایر استراتژیک هند در خارج از کشور نگهداری میشود.
این شرکت که مدیریت ذخایر استراتژیک نفتی هند را بر عهده دارد، در حال حاضر سه پایگاه ذخیرهسازی نفت در جنوب این کشور، شامل ویشاکاپاتنام (ایالت آندرا پرادش)، مانگالور و پادور (ایالت کارناتاکا) را با ظرفیت کلی ۵.۳۳ میلیون تن اداره میکند.
هند قصد دارد ظرفیت ذخایر استراتژیک خود را افزایش دهد تا شرایط لازم برای پیوستن به آژانس بینالمللی انرژی (IEA) را فراهم کند. براساس مقررات این آژانس، اعضا باید ذخایری معادل حداقل ۹۰ روز مصرف داخلی داشته باشند.
در حال حاضر، ظرفیت ذخایر هند معادل ۷۴ روز مصرف داخلی است که شامل ۹.۵ روز ذخیره دولتی و ۶۴.۵ روز ذخیره در مخازن شرکتهای خصوصی میشود.
اِل.آر. جین همچنین اعلام کرد که شرکت ذخایر استراتژیک نفتی هند در حال توسعه دو ذخیرهگاه جدید در اودیشا با ظرفیت ۴ میلیون تن و پادور با ظرفیت ۲.۵ میلیون تن است. این ذخایر بهصورت مشارکتی با بخش خصوصی ساخته خواهند شد، اما در مواقع بحران، دولت فدرال حق اولویت برداشت از این ذخایر را خواهد داشت.
علاوه بر این، این شرکت در حال بررسی ایجاد یک پایگاه ذخیرهسازی جدید با ظرفیت ۵ میلیون تن نفت خام و ذخایر گازی در منطقه بیکانر (ایالت راجستان) است.