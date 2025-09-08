منطقه‌
دیدار علی خامنه‌ای با رئیس‌جمهور و هیئت وزیران ایران
رهبر ایران در دیدار با اعضای هیئت دولت اعلام کرد که تکیه بر تحولات خارجی برای رفع مشکلات داخلی راه‌حل درستی نیست و هشدار داد که وضعیت نه جنگ و نه صلح می‌تواند برای ایران زیان‌بار باشد.
دیدار علی خامنه‌ای با رئیس‌جمهور و هیئت وزیران ایران / عکس: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ایران
8 سپتامبر 2025

علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با اعلام اینکه وضعیت «نه جنگ نه صلح» برای ایران ضرر و خطر دارد اظهار داشت: دشمن درصدد تحمیل چنین حالتی است، اما باید با فضای کار و تلاش و امید بر آن غلبه شود. وی افزود: در حل مشکلات نباید منتظر تحولات بیرونی بود و هر کس باید وظایف خود را انجام دهد.

خامنه‌ای همچنین از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، بابت سفر اخیر او به چین تشکر ویژه کرد.

از طرفی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در این نشست با اشاره به سیاست خارجی گفت: روابط ایران با همه همسایگان بهتر از گذشته است و با تقویت همکاری‌ها تلاش‌های اروپا و آمریکا برای متوقف کردن کشور از طریق تحریم بی‌نتیجه خواهد ماند.

وی تأکید کرد: توافق‌ها و قراردادهایی با روسیه، چین، عراق، ترکیه و کشورهای اوراسیا امضا شده است و طرفین مصمم به عملیاتی شدن مفاد آن هستند.

رئیس‌جمهور ایران افزود: توسعه زیرساخت‌های حیاتی از جمله تکمیل کریدورها، بنادر و آزادراه‌ها از اولویت‌های دولت است و با اشاره به برنامه تکمیل راه‌آهن زاهدان به چابهار تا پایان سال، فعالیت پرحجم کامیونداران در حمل و نقل کالا از بنادر را از نقاط درخشان جنگ اخیر خواند.

پزشکیان همچنین برنامه دولت ایران در بخش نفت و گاز را افزایش روزانه تولید نفت به میزان ۲۵۰ هزار بشکه اعلام کرد و گفت: در سال جاری بیش از ۱۰ میلیون مترمکعب گاز فلر جمع‌آوری شده که ارزش آن معادل حدود ۷۰۰ میلیون دلار است و هدف دولت بازگرداندن کامل این گازها به چرخه ظرف یک تا دو سال آینده است.

