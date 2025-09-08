علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با اعلام اینکه وضعیت «نه جنگ نه صلح» برای ایران ضرر و خطر دارد اظهار داشت: دشمن درصدد تحمیل چنین حالتی است، اما باید با فضای کار و تلاش و امید بر آن غلبه شود. وی افزود: در حل مشکلات نباید منتظر تحولات بیرونی بود و هر کس باید وظایف خود را انجام دهد.

خامنه‌ای همچنین از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، بابت سفر اخیر او به چین تشکر ویژه کرد.

از طرفی، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در این نشست با اشاره به سیاست خارجی گفت: روابط ایران با همه همسایگان بهتر از گذشته است و با تقویت همکاری‌ها تلاش‌های اروپا و آمریکا برای متوقف کردن کشور از طریق تحریم بی‌نتیجه خواهد ماند.

وی تأکید کرد: توافق‌ها و قراردادهایی با روسیه، چین، عراق، ترکیه و کشورهای اوراسیا امضا شده است و طرفین مصمم به عملیاتی شدن مفاد آن هستند.