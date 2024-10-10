فرهنگ و هنر
استان ماردین در ترکیه به دلیل تاریخ کهن و معماری منحصر به فرد خود، یکی از مهم‌ترین مراکز باستانی و فرهنگی این کشور به شمار می‌رود.
زیبایی‌های شهر باستانی دارا کلکسیونی برای تاریخ‌دوستان
شهر باستانی دارا در استان ماردین ترکیه یکی از میراث‌های برجسته تاریخی است که توسط امپراتور آناستاسیوس در منطقه آرتوکلوی ماردین بنا شده است / عکس: AA
استان ماردین با آثار تاریخی برجای‌مانده از دوره‌های مختلف، از جمله امپراتوری‌های روم، بیزانس، سلجوقیان و عثمانی، به عنوان مقصدی جذاب برای گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و باستان‌شناسی شناخته می‌شود.

یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی این منطقه، شهر باستانی دارا است که توسط امپراتور آناستاسیوس در منطقه آرتوکلو (Artuklu) ماردین بنا شد و میزبان تمدن‌های متعددی بوده و و آثار بسیاری را در خود جای داده است.

این شهر که در ابتدا به‌عنوان یک سکونت‌گاه و سپس در سال ۵۰۷ میلادی به‌عنوان یک مرکز نظامی ساخته شده بود، با بقایای نکرپولیس (شهر مردگان)، کلیسا، قصر، بازار، سیاه‌چال، برج‌های توپخانه و سد آبی که در کاوش‌ها کشف شده‌اند، بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب می‌کند.

علاوه بر این، مدرسه‌ها و کاروان‌سراهای سلجوقی، کلیساها و مساجد عثمانی و بازارهای قدیمی ماردین، جلوه‌هایی از میراث فرهنگی غنی این استان هستند که ترکیبی از فرهنگ و تاریخ شرق و غرب را به نمایش می‌گذارند.

 

