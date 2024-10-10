استان ماردین با آثار تاریخی برجای‌مانده از دوره‌های مختلف، از جمله امپراتوری‌های روم، بیزانس، سلجوقیان و عثمانی، به عنوان مقصدی جذاب برای گردشگران و علاقه‌مندان به تاریخ و باستان‌شناسی شناخته می‌شود.



یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی این منطقه، شهر باستانی دارا است که توسط امپراتور آناستاسیوس در منطقه آرتوکلو (Artuklu) ماردین بنا شد و میزبان تمدن‌های متعددی بوده و و آثار بسیاری را در خود جای داده است.

این شهر که در ابتدا به‌عنوان یک سکونت‌گاه و سپس در سال ۵۰۷ میلادی به‌عنوان یک مرکز نظامی ساخته شده بود، با بقایای نکرپولیس (شهر مردگان)، کلیسا، قصر، بازار، سیاه‌چال، برج‌های توپخانه و سد آبی که در کاوش‌ها کشف شده‌اند، بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب می‌کند.