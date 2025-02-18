علی اسدوف در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش دفتر هیئت وزیران جمهوری آذربایجان، در این نشست وضعیت روابط دوجانبه و چشم‌انداز همکاری در حوزه‌های اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و ترانزیت، نفت و گاز، انرژی و مسائل بشردوستانه بررسی شد.

یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگوها، ایجاد راه‌های ارتباطی جاده‌ای و ریلی، از‌جمله ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل «زنگزور شرقی-نخجوان» از طریق خاک ایران، توسعه کریدور حمل‌ونقل شمال - جنوب و وضعیت اجرای سایر پروژه‌های مشترک بود.

همچنین، طرفین درباره بهبود شرایط زیست‌محیطی دریای خزر، جلوگیری از آلودگی، کاهش عمق آب دریا و دیگر مسائل مرتبط با همکاری در حوزه دریای خزر تبادل نظر کردند.