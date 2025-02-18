منطقه‌
بررسی کریدور «زنگزور شرقی-نخجوان» در دیدار اسدوف با عارف
نخست‌وزیر آذربایجان در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور ایران بر توسعه کریدور «زنگزور شرقی-نخجوان» از طریق خاک ایران و همکاری‌های ترانزیتی تاکید کردند.
علی اسدوف، نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان / عکس: Reuters
18 فوریه 2025

علی اسدوف، نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان، روز دوشنبه ۱۷ فوریه در چارچوب یک سفر کاری به تهران، پایتخت ایران سفر کرده است. وی در این سفر با معاون اول رئیس‌جمهور ایران، محمدرضا عارف، دیدار کرد.

نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان در فرودگاه مهرآباد تهران از سوی فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه‌و‌شهرسازی ایران که رئیس کمیسیون همکاری‌های اقتصادی، تجاری و بشردوستانه ایران و جمهوری آذربایجان نیز است؛ و دیگر مقامات رسمی مورد استقبال قرار گرفت.

اسدوف در جریان این سفر در سومین مجمع اقتصادی خزر که در روزهای ۱۷ و ۱۸ فوریه برگزار می‌شود، شرکت می‌کند.

مطالب پیشنهادی

علی اسدوف در مجموعه فرهنگی - تاریخی سعدآباد با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور ایران، دیدار و گفت‌وگو کرد. به گزارش دفتر هیئت وزیران جمهوری آذربایجان، در این نشست وضعیت روابط دوجانبه و چشم‌انداز همکاری در حوزه‌های اقتصاد، تجارت، سرمایه‌گذاری، حمل‌ونقل و ترانزیت، نفت و گاز، انرژی و مسائل بشردوستانه بررسی شد.

یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگوها، ایجاد راه‌های ارتباطی جاده‌ای و ریلی، از‌جمله ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل «زنگزور شرقی-نخجوان» از طریق خاک ایران، توسعه کریدور حمل‌ونقل شمال - جنوب و وضعیت اجرای سایر پروژه‌های مشترک بود.

همچنین، طرفین درباره بهبود شرایط زیست‌محیطی دریای خزر، جلوگیری از آلودگی، کاهش عمق آب دریا و دیگر مسائل مرتبط با همکاری در حوزه دریای خزر تبادل نظر کردند.

