در دو دهه گذشته، بیش از ۱۲۱۵۰ اثر تاریخی از کشورهای مختلف به ترکیه بازگشته است که سهم عمده این بازگشتها مربوط به ایالات متحده آمریکا است. اقدامات گستردهای در زمینه مبارزه با قاچاق آثار فرهنگی و همکاریهای بینالمللی در این مسیر، به بازگشت این آثار کمک کرده است.
از مجموع ۱۲۱۵۰ اثر تاریخی بازگردانده شده، بیش از ۷۸۵۰ اثر آن در پنج سال اخیر به کشور بازگشته است که بیشترین تعداد آنها از ایالات متحده آمریکا بوده است. این بازگشتها حاصل همکاریهای مستمر و توافقات دوجانبه با کشورهای مختلف میباشد.
اهمیت این همکاریها بهویژه با کشورهایی مانند ایالات متحده در بازگشت آثار تاریخی مشهود است. علاوه بر این، ترکیه در زمینه آموزش و آگاهی عمومی در حوزه حفاظت از آثار تاریخی پیشرو است و از محدود کشورهایی است که بخش تخصصی برای آموزش و اطلاعرسانی در دپارتمان مبارزه با قاچاق دارد.
همچنین، عملیاتهای متعدد مبارزه با قاچاق آثار تاریخی و میراث فرهنگی، از جمله عملیاتهایی که توسط دپارتمان ضد قاچاق و جرم سازمانیافته اداره کل امنیت ترکیه انجام شده، منجر به شناسایی و دستگیری افراد تحت تعقیب و توقیف هزاران اثر تاریخی شده است.
در جدیدترین اقدام، سکههای تاریخی و یک چراغ برنزی از دوران بیزانس که در سوئیس توقیف شده بودند، به ترکیه بازگشتند. این چراغ برنزی که بهعنوان نقطه شروع یک تحقیقات گسترده ضد قاچاق شناخته میشود، پس از توجه مقامات سوئیسی به ویژگیهای مشکوک آن متوقف و تحقیقات آغاز شد.
توسعه این نوع همکاریها در سطح بینالمللی میتواند به بازگشت آثار تاریخی بیشتری به ترکیه منجر شود و گامی در اصلاح اشتباهات گذشته باشد.