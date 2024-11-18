در دو دهه گذشته، بیش از ۱۲۱۵۰ اثر تاریخی از کشورهای مختلف به ترکیه بازگشته است که سهم عمده این بازگشت‌ها مربوط به ایالات متحده آمریکا است. اقدامات گسترده‌ای در زمینه مبارزه با قاچاق آثار فرهنگی و همکاری‌های بین‌المللی در این مسیر، به بازگشت این آثار کمک کرده است.

از مجموع ۱۲۱۵۰ اثر تاریخی بازگردانده شده، بیش از ۷۸۵۰ اثر آن در پنج سال اخیر به کشور بازگشته است که بیشترین تعداد آن‌ها از ایالات متحده آمریکا بوده است. این بازگشت‌ها حاصل همکاری‌های مستمر و توافقات دوجانبه با کشورهای مختلف می‌باشد.

اهمیت این همکاری‌ها به‌ویژه با کشورهایی مانند ایالات متحده در بازگشت آثار تاریخی مشهود است. علاوه بر این، ترکیه در زمینه آموزش و آگاهی عمومی در حوزه حفاظت از آثار تاریخی پیشرو است و از محدود کشورهایی است که بخش تخصصی برای آموزش و اطلاع‌رسانی در دپارتمان مبارزه با قاچاق دارد.

همچنین، عملیات‌های متعدد مبارزه با قاچاق آثار تاریخی و میراث فرهنگی، از جمله عملیات‌هایی که توسط دپارتمان ضد قاچاق و جرم سازمان‌یافته اداره کل امنیت ترکیه انجام شده، منجر به شناسایی و دستگیری افراد تحت تعقیب و توقیف هزاران اثر تاریخی شده است.