فرهنگ و هنر
2 دقیقه خواندن
بازگشت بیش از ۱۲۱۵۰ اثر تاریخی به ترکیه در دو دهه اخیر
ترکیه در دو دهه گذشته بیش از ۱۲۱۵۰ اثر تاریخی از کشورهای مختلف بازگردانده که عمده آن‌ها از ایالات متحده آمریکا بوده است.
بازگشت بیش از ۱۲۱۵۰ اثر تاریخی به ترکیه در دو دهه اخیر
موزه موزاییک زئوگما در استان غازی عینتاب ترکیه / عکس: AA
18 نوامبر 2024

در دو دهه گذشته، بیش از ۱۲۱۵۰ اثر تاریخی از کشورهای مختلف به ترکیه بازگشته است که سهم عمده این بازگشت‌ها مربوط به ایالات متحده آمریکا است. اقدامات گسترده‌ای در زمینه مبارزه با قاچاق آثار فرهنگی و همکاری‌های بین‌المللی در این مسیر، به بازگشت این آثار کمک کرده است.

از مجموع ۱۲۱۵۰ اثر تاریخی بازگردانده شده، بیش از ۷۸۵۰ اثر آن در پنج سال اخیر به کشور بازگشته است که بیشترین تعداد آن‌ها از ایالات متحده آمریکا بوده است. این بازگشت‌ها حاصل همکاری‌های مستمر و توافقات دوجانبه با کشورهای مختلف می‌باشد.

اهمیت این همکاری‌ها به‌ویژه با کشورهایی مانند ایالات متحده در بازگشت آثار تاریخی مشهود است. علاوه بر این، ترکیه در زمینه آموزش و آگاهی عمومی در حوزه حفاظت از آثار تاریخی پیشرو است و از محدود کشورهایی است که بخش تخصصی برای آموزش و اطلاع‌رسانی در دپارتمان مبارزه با قاچاق دارد.

همچنین، عملیات‌های متعدد مبارزه با قاچاق آثار تاریخی و میراث فرهنگی، از جمله عملیات‌هایی که توسط دپارتمان ضد قاچاق و جرم سازمان‌یافته اداره کل امنیت ترکیه انجام شده، منجر به شناسایی و دستگیری افراد تحت تعقیب و توقیف هزاران اثر تاریخی شده است.

مطالب پیشنهادی

در جدیدترین اقدام، سکه‌های تاریخی و یک چراغ برنزی از دوران بیزانس که در سوئیس توقیف شده بودند، به ترکیه بازگشتند. این چراغ برنزی که به‌عنوان نقطه شروع یک تحقیقات گسترده ضد قاچاق شناخته می‌شود، پس از توجه مقامات سوئیسی به ویژگی‌های مشکوک آن متوقف و تحقیقات آغاز شد.

توسعه این نوع همکاری‌ها در سطح بین‌المللی می‌تواند به بازگشت آثار تاریخی بیشتری به ترکیه منجر شود و گامی در اصلاح اشتباهات گذشته باشد.

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us