سیاست
2 دقیقه خواندن
اسرائیل آماده عقب‌نشینی از غزه
توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس به‌زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای عقب‌نشینی تدریجی از غزه است.
اسرائیل آماده عقب‌نشینی از غزه
توافق آتش‌بس میان اسرائیل و حماس به‌زودی وارد مرحله اجرایی خواهد شد / عکس : AA
15 ژانویه 2025

بر اساس گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، مذاکرات برای توافق آتش‌بس و تبادل زندانیان بین اسرائیل و حماس به مراحل نهایی خود نزدیک شده است. این کانال اعلام کرد که در صورت نهایی‌شدن توافقات، اولین مرحله تبادل اسرا روز یکشنبه آینده صورت خواهد گرفت.

همچنین به گفته همین منبع، اسرائیل آماده می‌شود تا بعد از توافق آتش‌بس، حضور خود را در غزه به‌صورت تدریجی کاهش داده و عقب‌نشینی کند. این عقب‌نشینی احتمالاً از روزهای اولیه پس از امضای توافق آغاز می‌شود و ممکن است حدود یک هفته طول بکشد.

مجید الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در نشست خبری دوحه اعلام کرد که جزئیات نهایی مذاکرات آتش‌بس به مراحل پایانی رسیده و توافق تقریباً آماده است. همچنین وی اضافه کرد که فضای مثبتی در مذاکرات حاکم است و آتش‌بس به‌زودی پس از رسیدن به توافق اجرایی خواهد شد و ممکن است پیش از روز جمعه امضا شود.

مطالب پیشنهادی

براساس گزارش منابع ناشناس، کانال عبری اعلام کرد که ارتش اسرائیل آماده است بلافاصله پس از امضای توافق، از سمت فلسطینی گذرگاه رفح عقب‌نشینی کند و افزود که هماهنگی‌های لازم برای عقب‌نشینی اسرائیل از محور فیلادلفیا (مرز غزه و مصر) با مقامات امنیتی اسرائیل، مصر و آمریکا انجام شده است.

حماس بارها آمادگی خود برای نهایی کردن توافق را اعلام کرده و در ماه مه گذشته با پیشنهادی که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا مطرح کرده بود موافقت کرد، اما نتانیاهو با پافشاری بر ادامه جنگ در غزه، از پذیرش آن منصرف شد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us