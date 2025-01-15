بر اساس گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، مذاکرات برای توافق آتشبس و تبادل زندانیان بین اسرائیل و حماس به مراحل نهایی خود نزدیک شده است. این کانال اعلام کرد که در صورت نهاییشدن توافقات، اولین مرحله تبادل اسرا روز یکشنبه آینده صورت خواهد گرفت.
همچنین به گفته همین منبع، اسرائیل آماده میشود تا بعد از توافق آتشبس، حضور خود را در غزه بهصورت تدریجی کاهش داده و عقبنشینی کند. این عقبنشینی احتمالاً از روزهای اولیه پس از امضای توافق آغاز میشود و ممکن است حدود یک هفته طول بکشد.
مجید الانصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر در نشست خبری دوحه اعلام کرد که جزئیات نهایی مذاکرات آتشبس به مراحل پایانی رسیده و توافق تقریباً آماده است. همچنین وی اضافه کرد که فضای مثبتی در مذاکرات حاکم است و آتشبس بهزودی پس از رسیدن به توافق اجرایی خواهد شد و ممکن است پیش از روز جمعه امضا شود.
براساس گزارش منابع ناشناس، کانال عبری اعلام کرد که ارتش اسرائیل آماده است بلافاصله پس از امضای توافق، از سمت فلسطینی گذرگاه رفح عقبنشینی کند و افزود که هماهنگیهای لازم برای عقبنشینی اسرائیل از محور فیلادلفیا (مرز غزه و مصر) با مقامات امنیتی اسرائیل، مصر و آمریکا انجام شده است.
حماس بارها آمادگی خود برای نهایی کردن توافق را اعلام کرده و در ماه مه گذشته با پیشنهادی که جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا مطرح کرده بود موافقت کرد، اما نتانیاهو با پافشاری بر ادامه جنگ در غزه، از پذیرش آن منصرف شد.