این طوفان باعث بارش برف سنگین در مناطق مختلف ایالات متحده شده است. سرویس ملی هواشناسی پیش‌بینی می‌کند در برخی نواحی، ارتفاع برف به دو فوت (۶۱ سانتیمتر) برسد و در مناطق اطراف دریاچه‌ها این میزان به چهار فوت (۱۲۱ سانتیمتر) افزایش یابد.

این طوفان که به یکی از شدیدترین طوفان‌های زمستانی در یک دهه اخیر تبدیل شده است، منجر به لغو شدن بیش از ۱۷۰۰ پرواز و تأخیر در بیش از ۸۳۰۰ پرواز دیگر شده است. همچنین، بسیاری از خدمات قطارهای آمتراک نیز لغو شده‌اند. شرکت‌های هواپیمایی همچون خطوط هوایی آمریکا (امریکن ایرلاینز)، دلتا، ساوث وست و یونایتد به دلیل اختلالات هوایی، هزینه تغییرات بلیت را از مسافران نمی‌گیرند.

شرایط جاده‌ها نیز به‌شدت وخیم شده است و تصادفات بسیاری از جمله تصادفات کامیون‌ها و اتومبیل‌ها گزارش شده است. نهادهای رسمی هشدار داده‌اند که رانندگی در این شرایط بسیار خطرناک است و جاده‌ها به‌شدت صعب‌العبور شده‌اند.

در کانادا نیز اثرات طوفان قطبی محسوس است. بسیاری از استان‌های کانادا تحت هشدارهای شدید آب‌وهوایی قرار دارند و دما به‌شدت کاهش یافته است. در استان منیتوبا، سرمای باد می‌تواند دما را تا منفی ۴۰ درجه سانتی‌گراد کاهش دهد. علاوه بر این، در برخی مناطق انتاریو، پیش‌بینی می‌شود که تا ۳۸ سانتی‌متر برف ببارد.

طوفان از شنبه ۴ ژانویه آغاز شد و به سمت سواحل شرقی ایالات متحده حرکت کرد و واشنگتن‌دی‌سی و مناطق اطراف خود را برای برف سنگین و سرمای شدید آماده کرد. پیش‌بینی می‌شود که دمای هوا در این مناطق به میزان ۱۲ تا ۲۵ درجه فارنهایت (معادل ۷ تا ۱۴ درجه سانتی‌گراد) زیر میانگین تاریخی خود برسد. به گفته کارشناسان، این طوفان می‌تواند سردترین ژانویه ایالات متحده از سال ۲۰۱۱ را رقم بزند.