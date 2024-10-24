احمد ییلدیز، سفیر ترکیه در آمریکا و نماینده دائم این کشور در سازمان ملل، در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل و در جلسه‌ای پیرامون بحران سوریه، نسبت به افزایش ناآرامی‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و گفت: درگیری‌های غزه دیگر یک تهدید بالقوه برای منطقه نیست، بلکه به یک واقعیت تلخ تبدیل شده است.

ییلدیز با اشاره به حملات پی‌درپی اسرائیل در غزه و لبنان، تأکید کرد که این تحولات تأثیرات خطرناکی بر سوریه خواهد داشت، به‌ویژه برای ۷۵۰ هزار پناهنده سوری که به لبنان پناه برده‌اند. وی افزود: موج جدید فرار پناهندگان سوری و جنگ‌زدگان لبنانی، وضعیت شکننده فعلی منطقه را با بحرانی جدید مواجه خواهد کرد.

او با اشاره به اهمیت توجه به وضعیت مردم سوریه، گفت: بحران عمیق سوریه تهدیدی جدی برای ثبات منطقه ایجاد کرده است و براین‌اساس، همه طرف‌های درگیر باید به‌اعتدال و مسئولیت‌پذیری در رفتار خود دعوت شوند.