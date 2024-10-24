ترکیه
3 دقیقه خواندن
نمانیده دائم ترکیه در سازمان ملل: عدم حل بحران سوریه عامل تقویت گروه‌های تروریستی است
نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل با اشاره به سوءاستفاده گروه‌های تروریستی پ‌.ک.ک و ی‌.پ‌.گ از شرایط آشفته سوریه، بر تهدیدات ناشی از فعالیت‌های این گروه‌ها تأکید کرد.
نمانیده دائم ترکیه در سازمان ملل: عدم حل بحران سوریه عامل تقویت گروه‌های تروریستی است
نشست «خاورمیانه» در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک/ عکس: AA
24 اکتبر 2024

احمد ییلدیز، سفیر ترکیه در آمریکا و نماینده دائم این کشور در سازمان ملل، در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل و در جلسه‌ای پیرامون بحران سوریه، نسبت به افزایش ناآرامی‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و گفت: درگیری‌های غزه دیگر یک تهدید بالقوه برای منطقه نیست، بلکه به یک واقعیت تلخ تبدیل شده است.

ییلدیز با اشاره به حملات پی‌درپی اسرائیل در غزه و لبنان، تأکید کرد که این تحولات تأثیرات خطرناکی بر سوریه خواهد داشت، به‌ویژه برای ۷۵۰ هزار پناهنده سوری که به لبنان پناه برده‌اند. وی افزود: موج جدید فرار پناهندگان سوری و جنگ‌زدگان لبنانی، وضعیت شکننده فعلی منطقه را با بحرانی جدید مواجه خواهد کرد.

او با اشاره به اهمیت توجه به وضعیت مردم سوریه، گفت: بحران عمیق سوریه تهدیدی جدی برای ثبات منطقه ایجاد کرده است و براین‌اساس، همه طرف‌های درگیر باید به‌اعتدال و مسئولیت‌پذیری در رفتار خود دعوت شوند.

مطالب پیشنهادی

ییلدیز همچنین تأکید کرد که بحران سوریه به بستری برای پیشبرد اهداف جدایی‌طلبانه گروه‌های تروریستی تبدیل شده و پ. ک. ک و ی‌.پ‌.گ تمامیت ارضی سوریه را تهدید می‌کنند. به گفته وی، این گروه‌ها از هرج‌ومرج در سوریه برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده می‌کنند.

سفیر ترکیه با اشاره به مشکلات سیاسی، اقتصادی، و انسانی مردم سوریه یادآور شد که ترکیه تحولات ادلب را به‌دقت پیگیری می‌کند و از اوضاع کاملاً مطلع است. او همچنین از شواهد امنیتی درباره نقش گروه پ.ک.ک در طراحی و اجرای حمله تروریستی علیه شرکت صنایع هوافضای توساش ترکیه گفت.

ییلدیز تصریح کرد که شرکت توساش به‌عنوان یکی از تأمین‌کنندگان تجهیزات نظامی، نقش مهمی در مبارزه با تروریسم دارد و از سوی کشورهای مختلف جهان حمایت می‌شود. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در نشست بعدی شورای امنیت، پ. ک. ک و نیروهای وابسته به آن، از جملهٔ ی.پ.گ و س.د.گ، به لیست سازمان‌های تروریستی فعال در سوریه اضافه شوند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us