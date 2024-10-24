احمد ییلدیز، سفیر ترکیه در آمریکا و نماینده دائم این کشور در سازمان ملل، در سخنرانی خود در شورای امنیت سازمان ملل و در جلسهای پیرامون بحران سوریه، نسبت به افزایش ناآرامیها در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد و گفت: درگیریهای غزه دیگر یک تهدید بالقوه برای منطقه نیست، بلکه به یک واقعیت تلخ تبدیل شده است.
ییلدیز با اشاره به حملات پیدرپی اسرائیل در غزه و لبنان، تأکید کرد که این تحولات تأثیرات خطرناکی بر سوریه خواهد داشت، بهویژه برای ۷۵۰ هزار پناهنده سوری که به لبنان پناه بردهاند. وی افزود: موج جدید فرار پناهندگان سوری و جنگزدگان لبنانی، وضعیت شکننده فعلی منطقه را با بحرانی جدید مواجه خواهد کرد.
او با اشاره به اهمیت توجه به وضعیت مردم سوریه، گفت: بحران عمیق سوریه تهدیدی جدی برای ثبات منطقه ایجاد کرده است و برایناساس، همه طرفهای درگیر باید بهاعتدال و مسئولیتپذیری در رفتار خود دعوت شوند.
ییلدیز همچنین تأکید کرد که بحران سوریه به بستری برای پیشبرد اهداف جداییطلبانه گروههای تروریستی تبدیل شده و پ. ک. ک و ی.پ.گ تمامیت ارضی سوریه را تهدید میکنند. به گفته وی، این گروهها از هرجومرج در سوریه برای پیشبرد اهداف خود سوءاستفاده میکنند.
سفیر ترکیه با اشاره به مشکلات سیاسی، اقتصادی، و انسانی مردم سوریه یادآور شد که ترکیه تحولات ادلب را بهدقت پیگیری میکند و از اوضاع کاملاً مطلع است. او همچنین از شواهد امنیتی درباره نقش گروه پ.ک.ک در طراحی و اجرای حمله تروریستی علیه شرکت صنایع هوافضای توساش ترکیه گفت.
ییلدیز تصریح کرد که شرکت توساش بهعنوان یکی از تأمینکنندگان تجهیزات نظامی، نقش مهمی در مبارزه با تروریسم دارد و از سوی کشورهای مختلف جهان حمایت میشود. وی در پایان ابراز امیدواری کرد که در نشست بعدی شورای امنیت، پ. ک. ک و نیروهای وابسته به آن، از جملهٔ ی.پ.گ و س.د.گ، به لیست سازمانهای تروریستی فعال در سوریه اضافه شوند.