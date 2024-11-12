لوفتهانزا، بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان ۱۱ نوامبر در بیانیهای اعلام کرد که به دلیل تحولات جاری در خاورمیانه، تعلیق پروازهای خود به تلآویو پایتخت اسرائیل را تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ تمدید کرده است. این تصمیم پس از افزایش نگرانیهای امنیتی ناشی از درگیریها و حملات اسرائیل اتخاذ شده است.
پیشازاین، لوفتهانزا اعلام کرده بود که پروازهای خود به تهران پایتخت ایران را تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۵ و به بیروت پایتخت لبنان را تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ لغو کرده است. به دنبال این تحولات و افزایش نگرانیهای امنیتی در منطقه، این شرکت هواپیمایی چندین بار زمانبندی لغو پروازهای خود به خاورمیانه را تمدید کرده است.
این امر همچنین در پی تصمیم بسیاری از شرکتهای هواپیمایی دیگر مبنی بر لغو پروازهای خود به تلآویو اتخاذ شده است. هدف اصلی این تعلیقها، اطمینان از حفظ امنیت مسافران و کارکنان شرکتهای هواپیمایی در شرایط بحرانی جاری در منطقه تلقی شده است.