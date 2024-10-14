ترکیه
افتتاح مسجد مولانا در نوانراده آلمان
مسجد و مجموعه فرهنگی مولانا وابسته به جامعه اسلامی ملی‌نگاه (IGMG) در شهر نوانراده (Neuenrade) واقع در ایالت نورد راین-وستفالیای آلمان با برگزاری مراسمی رسمی به بهره‌برداری رسید.
نمای داخلی مسجد/عکس: AA
14 اکتبر 2024

در این مراسم، رئیس IGMG، کمال ارگون، با اشاره به روند ساخت مسجد و مجموعه، این پروژه را نمونه‌ای از همبستگی و همکاری‌های جامعه اسلامی دانست. او افزود که این مجموعه شامل باشگاه کودکان، کلاس‌های آموزشی و سالن‌های کنفرانس خواهد بود.

آنتونیوس ویزمان، شهردار نوانراده، در سخنانی تاکید کرد که مسجد و مجموعه باید مرکزی برای زندگی مشترک در جامعه باشد. او بیان کرد: برای من، ادغام فرهنگی بسیار مهم است. این مکان فرصتی را برای فرزندانمان فراهم می‌کند تا به غنای فرهنگی شهر کمک کند.

تایلان اوزگور آیدین، کنسول کل ترکیه در اسن نیز در این مراسم اظهار داشت که جامعه ترک‌تبار در آلمان به مدت ۶۰ سال است با درکی عمیق از اهمیت اتحاد و هم‌دلی به حیات اجتماعی خود ادامه داده است.

