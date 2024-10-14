در این مراسم، رئیس IGMG، کمال ارگون، با اشاره به روند ساخت مسجد و مجموعه، این پروژه را نمونه‌ای از همبستگی و همکاری‌های جامعه اسلامی دانست. او افزود که این مجموعه شامل باشگاه کودکان، کلاس‌های آموزشی و سالن‌های کنفرانس خواهد بود.

آنتونیوس ویزمان، شهردار نوانراده، در سخنانی تاکید کرد که مسجد و مجموعه باید مرکزی برای زندگی مشترک در جامعه باشد. او بیان کرد: برای من، ادغام فرهنگی بسیار مهم است. این مکان فرصتی را برای فرزندانمان فراهم می‌کند تا به غنای فرهنگی شهر کمک کند.