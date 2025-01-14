سیاست
حملات مرگبار اسرائیل به غزه در آستانه آتش‌بس
همزمان با اخبار پیشرفت مذاکرات آتش‌بس میان اسرائیل و حماس، حملات هوایی اسرائیل جان ۲۳ غیرنظامی فلسطینی دیگر از جمله زنان و کودکان را گرفت و خشونت‌ها همچنان ادامه دارد.
تصویری از ویرانی‌های منطقه خان‌یونس در غزه / عکس: AP
14 ژانویه 2025

در ۴۶۶امین روز از حملات اسرائیل علیه غزه، حملات هوایی این رژیم بار دیگر جان ۲۳ فلسطینی از جمله زنان کودکان و یک زن باردار را گرفت. این حملات در شرایطی انجام شد که مذاکرات آتش‌بس همچنان در جریان است.

به گفته منابع بیمارستان شهدای الاقصی در دیرالبلح، مرکز غزه، ۹ نفر، از جمله زنان و کودکان، در حملات هوایی به یک آپارتمان، چادر و کافه که به‌عنوان محل اسکان آوارگان استفاده می‌شد، جان خود را از دست دادند. در میان قربانیان، زنی باردار نیز حضور داشت که نوزاد او نیز نتوانست زنده بماند.

در جنوب غزه، ۱۲ نفر دیگر در دو حمله جداگانه به خانه‌هایی در خان‌یونس و رفح جان باختند. در شمال این منطقه و محله الدرج نیز یک زن در حمله به یک خانه کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که مذاکرات غیرمستقیم بین اسرائیل و حماس برای برقراری آتش‌بس به مراحل حساسی رسیده است. کانال ۱۲ اسرائیل اعلام کرد که توافق احتمالی شامل سه مرحله است که در مرحله اول، آزادی ۳۳ اسیر اسرائیلی پیش‌بینی شده است.

ژنرال مایکل کوریلا، فرمانده فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (CENTCOM)، برای دیدارهای فوری با مقامات اسرائیلی و بررسی پیشرفت مذاکرات آتش‌بس به این کشور سفر کرده است.

جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، دراین‌خصوص اعلام کرد که مذاکرات آتش‌بس و توافق تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل به مراحل نهایی نزدیک شده است. بایدن این توافق را نتیجه تلاش‌های چندماهه خود دانست.

درحالی‌که مذاکرات آتش‌بس در حال پیشرفت است، حملات هوایی اسرائیل به غزه همچنان جان غیرنظامیان را تهدید می‌کند.

