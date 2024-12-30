صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در تازهترین گزارش خود، سال ۲۰۲۴ را یکی از سیاهترین سالها برای کودکان درگیر جنگ اعلام کرده است. این سازمان تأکید کرده که تأثیر مخرب جنگها بر کودکان در سراسر جهان به سطحی بیسابقه و ویرانگر رسیده است.در این گزارش آمده است که میلیونها کودک در سال ۲۰۲۴ به دلیل درگیریهای مسلحانه و خشونتهای گسترده، خانههای خود را ازدستداده و به مناطق ناامن پناه بردهاند. حقوق اساسی این کودکان، از جمله حق دسترسی به آموزش، سلامت و تغذیه، به طور گسترده نقض شده است.بیش از ۵۲ میلیون کودک در مناطق جنگی از تحصیل محروم شدهاندیونیسف اعلام کرد که تا پایان سال ۲۰۲۳، بیش از ۴۷ میلیون کودک به دلیل جنگ و خشونت مجبور به ترک خانههای خود شده بودند و این روند در سال ۲۰۲۴ به دلیل تشدید درگیریها در کشورهایی مانند سودان، میانمار، اوکراین و فلسطین افزایش یافته است.بر اساس این گزارش، بیش از ۵۲ میلیون کودک در مناطق درگیر جنگ از تحصیل محروم هستند. در غزه و سودان، بسیاری از کودکان برای بیش از یک سال از رفتن به مدرسه بازماندهاند و در کشورهایی مانند سوریه و جمهوری دموکراتیک کنگو، مدارس در سطح گسترده تخریب یا تبدیل به مکانهای نظامی شدهاند.از سوی دیگر، بحران سلامت نیز تشدید شده است؛ ۴۰ درصد از کودکان بدون واکسن یا با واکسیناسیون ناقص در کشورهای درگیر جنگ زندگی میکنند و در معرض بیماریهای جدی مانند سرخک و فلج اطفال قرار دارند.سوءتغذیه کودکان در مناطق جنگزده به سطوح خطرناک رسیده استیونیسف همچنین هشدار داد که سوءتغذیه کودکان در مناطق جنگزده به سطوح خطرناکی رسیده است. در سودان، شرایط قحطی در برخی مناطق گزارش شده و بیش از نیممیلیون نفر در شرایط بحرانی غذایی قرار دارند.این سازمان تأکید کرد که جنگها علاوه بر آسیبهای جسمی، پیامدهای روانی جدی بر کودکان داشته است. ترس، اضطراب و ازدستدادن عزیزان از جمله مشکلاتی هستند که آینده کودکان را تحتتأثیر قرار میدهند.کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف هشدار داده است: کودکان جنگزده نهتنها امنیت و آموزش خود را از دست دادهاند، بلکه حتی فرصت تجربه کودکی از آنان سلب شده است.این سازمان از تمامی طرفهای درگیر و جامعه جهانی میخواهد تا به این وضعیت خاتمه دهند و حقوق کودکان را تحت قوانین بینالمللی رعایت کنند. یونیسف تأکید دارد که جهان نباید اجازه دهد جنگها آینده کودکان را تهدید کنند و از کشورها خواسته تا اقدامات فوری برای کاهش رنج کودکان در سالهای آینده انجام دهند. همچنین این سازمان هشدار داده که صورت عدم اقدام فوری، نسل بعدی کودکان نیز از پیامدهای منفی جنگ و خشونت آسیب خواهند دید.