ترکیه و نیجر توافقنامهای در زمینه جستجو و بهرهبرداری از معادن امضا کردند. این توافقنامه با هدف تشویق فعالیتهای شرکتهای دولتی و خصوصی ترکیه در بخش معدن نیجر به امضا رسید. وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد که این توافقنامه در دیدار «آلپر صالح بایراکتار»، وزیر انرژی و منابع ترکیه، با «آبارچی اوسمان»، وزیر معادن نیجر، در شهر استانبول به امضا رسید.
توافقنامه مذکور شامل تبادل اطلاعات، برگزاری مذاکرات رسمی و مشاوره میان وزارتخانهها و نهادهای مرتبط دو کشور است. این همکاریها همچنین به پروژههای توسعه ظرفیت و منافع متقابل پرداخته و به حمایت از توسعه پایدار در دو کشور از طریق بخش معدن کمک خواهد کرد.
وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در این راستا اظهار داشت که هدف این توافق، تشویق شرکتهای دولتی و خصوصی ترکیه به فعالیت در بخش معدن نیجر و توسعه همکاریها در زمینه جستجو و بهرهبرداری از منابع معدنی است. وی همچنین بر اهمیت جستجوی منابع معدنی در مناطق مشخص تأکید کرده و لزوم تبادل اطلاعات بین دو کشور را موردتوجه قرار داد.
وزیر انرژی ترکیه در سفر خود به نیامی پایتخت نیجر، در ماه ژوئیه، توافقی تحت عنوان «بیانیه نیت همکاری در زمینه نفت و گاز طبیعی» را امضا کرده بود که نشاندهنده تمایل ترکیه برای گسترش همکاریهای اقتصادی و انرژی با نیجر است.
امضای این توافقنامه میتواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین ترکیه و نیجر کمک کند. نیجر بهعنوان کشوری با ذخایر معدنی فراوان، فرصتهای مناسبی برای سرمایهگذاری و همکاریهای مشترک فراهم میآورد. از سوی دیگر، ترکیه با برخورداری از توانمندیهای فنی و تجربیات گسترده در صنعت معدنکاری، میتواند نقش مهمی در توسعه این بخش در نیجر ایفا کند.