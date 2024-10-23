ترکیه و نیجر توافق‌نامه‌ای در زمینه جستجو و بهره‌برداری از معادن امضا کردند. این توافق‌نامه با هدف تشویق فعالیت‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی ترکیه در بخش معدن نیجر به امضا رسید. وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد که این توافق‌نامه در دیدار «آلپر صالح بایراکتار»، وزیر انرژی و منابع ترکیه، با «آبارچی اوسمان»، وزیر معادن نیجر، در شهر استانبول به امضا رسید.

توافق‌نامه مذکور شامل تبادل اطلاعات، برگزاری مذاکرات رسمی و مشاوره میان وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط دو کشور است. این همکاری‌ها همچنین به پروژه‌های توسعه ظرفیت و منافع متقابل پرداخته و به حمایت از توسعه پایدار در دو کشور از طریق بخش معدن کمک خواهد کرد.

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در این راستا اظهار داشت که هدف این توافق، تشویق شرکت‌های دولتی و خصوصی ترکیه به فعالیت در بخش معدن نیجر و توسعه همکاری‌ها در زمینه جستجو و بهره‌برداری از منابع معدنی است. وی همچنین بر اهمیت جستجوی منابع معدنی در مناطق مشخص تأکید کرده و لزوم تبادل اطلاعات بین دو کشور را موردتوجه قرار داد.