ترکیه
2 دقیقه خواندن
امضای توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و نیجر در بخش معدن
ترکیه و نیجر توافق‌نامه‌ای برای جستجو و بهره‌برداری از معادن امضا کردند تا همکاری‌های اقتصادی و فعالیت‌های شرکت‌های ترکیه در بخش معدن نیجر را تقویت کنند.
امضای توافق‌نامه همکاری میان ترکیه و نیجر در بخش معدن
نشست وزیر انرژی و منابع طبیعی با وزیر معادن نیجر در استانبول/ عکس: AA
23 اکتبر 2024

ترکیه و نیجر توافق‌نامه‌ای در زمینه جستجو و بهره‌برداری از معادن امضا کردند. این توافق‌نامه با هدف تشویق فعالیت‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی ترکیه در بخش معدن نیجر به امضا رسید. وزارت انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد که این توافق‌نامه در دیدار «آلپر صالح بایراکتار»، وزیر انرژی و منابع ترکیه، با «آبارچی اوسمان»، وزیر معادن نیجر، در شهر استانبول به امضا رسید.

توافق‌نامه مذکور شامل تبادل اطلاعات، برگزاری مذاکرات رسمی و مشاوره میان وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط دو کشور است. این همکاری‌ها همچنین به پروژه‌های توسعه ظرفیت و منافع متقابل پرداخته و به حمایت از توسعه پایدار در دو کشور از طریق بخش معدن کمک خواهد کرد.

وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در این راستا اظهار داشت که هدف این توافق، تشویق شرکت‌های دولتی و خصوصی ترکیه به فعالیت در بخش معدن نیجر و توسعه همکاری‌ها در زمینه جستجو و بهره‌برداری از منابع معدنی است. وی همچنین بر اهمیت جستجوی منابع معدنی در مناطق مشخص تأکید کرده و لزوم تبادل اطلاعات بین دو کشور را موردتوجه قرار داد.

مطالب پیشنهادی

وزیر انرژی ترکیه در سفر خود به نیامی پایتخت نیجر، در ماه ژوئیه، توافقی تحت عنوان «بیانیه نیت همکاری در زمینه نفت و گاز طبیعی» را امضا کرده بود که نشان‌دهنده تمایل ترکیه برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و انرژی با نیجر است.

امضای این توافق‌نامه می‌تواند به تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین ترکیه و نیجر کمک کند. نیجر به‌عنوان کشوری با ذخایر معدنی فراوان، فرصت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های مشترک فراهم می‌آورد. از سوی دیگر، ترکیه با برخورداری از توانمندی‌های فنی و تجربیات گسترده در صنعت معدن‌کاری، می‌تواند نقش مهمی در توسعه این بخش در نیجر ایفا کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us