صنعت کارآگاهان ازدواج در هند با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته نظارتی در حال رشد است. کارآگاهان خصوصی، مانند بهونا پالیوال، با بررسی دقیق گذشته زندگی همسران آینده به خانواده‌ها کمک می‌کنند تا از تصمیمات اشتباه اجتناب کنند و فرآیند انتخاب همسر را شفاف‌تر و مطمئن‌تر سازند.

این صنعت در حال رشد در حالی رواج پیدا می‌کند که نسل‌های جوان‌تر به جای ازدواج‌های سنتی و از قبل تعیین‌شده، بیشتر به انتخاب‌های عاشقانه تمایل دارند.

کارآگاهان ازدواج مانند بهونا پالیوال، در مراکز خرید دفتر غیررسمی دارند و به‌صورت غیرعلنی فعالیت می‌کنند. آنها با استفاده از فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند دستگاه‌های جی‌پی‌اس، دوربین‌های مخفی و اپلیکیشن‌های خاص، به بررسی پیشینه و صحت اطلاعات همسران آینده می‌پردازند.

این تحقیقات نه تنها برای ارزیابی پیشینه مالی یا شغلی طرف مقابل، بلکه برای روشن کردن وضعیت اجتماعی و سلسله‌مراتب طبقاتی در جامعه هند نیز انجام می‌شود.

آژانس‌های کارآگاهی ازدواج: کسب‌وکاری که رونق روزافزون دارد

برای بسیاری از خانواده‌ها، استخدام کارآگاهان ازدواج اولین قدم پس از درخواست ازدواج فرزندشان است. به گفته شیلا، یکی از ساکنان دهلی نو، وقتی دخترش تصمیم گرفت با دوست‌پسرش ازدواج کند، بلافاصله به استخدام پالیوال پرداخت. او گفت: من ازدواج بدی داشتم، وقتی دخترم گفت عاشق شده، می‌خواستم از او حمایت کنم، اما نه بدون بررسی‌های دقیق.

پالیوال، بیش از دو دهه پیش آژانس کارآگاهی به نام تجاس را راه‌اندازی کرده است. این آژانس کارآگاهی ازدواج می‌گوید که کسب‌وکار آنها، روز‌به‌روز رونق بیشتری پیدا می‌کند. تیم این آژانس ماهانه حدود هشت پرونده را بررسی می‌کنند و در یکی از موارد اخیر، اختلاف قابل توجهی در میزان درآمد یکی از مردان آینده‌دار کشف شد. این مرد ادعا کرده بود که سالانه حدود ۷۰۷۰۰ دلار درآمد دارد، اما پس از تحقیقات مشخص شد که درآمد واقعی او تنها ۷۰۷۰ دلار بوده است.

صنعت کارآگاهی ازدواج برای بسیاری از خانواده‌ها گزینه‌ای است که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد. هزینه‌های کارآگاه ازدواج، نسبت به هزینه‌های ازدواج‌های سنتی بسیار کم‌تر است. هزینه خدمات کارآگاهان ازدواج از ۱۰۰ دلار تا ۲۰۰۰ دلار متغیر است.