دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز سهشنبه چهارم فوریه در کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد که آمریکا مصمم است غزه را تصرف کرده و تحت مدیریت خود درآورد.
او همچنین بار دیگر پیشنهاد خود را برای اسکان دائم ساکنان این منطقه در کشورهای همجوار مانند مصر و اردن مطرح کرد؛ پیشنهادی که پیش از این با مخالفت شدید کشورهای منطقه روبرو شده بود.
ترامپ در این کنفرانس خبری گفت: آمریکا کنترل غزه را به عهده خواهد گرفت و مسئولیت آن را خواهد پذیرفت. وی افزود: ما یک طرح توسعه اقتصادی در غزه راهاندازی خواهیم کرد که هدف آن ایجاد فرصتهای شغلی و مسکن برای ساکنان منطقه است. غزه میتواند تبدیل به ساحلی زیبا در خاورمیانه، شبیه به ریویرا، شود.
ترامپ اعلام کرد که قصد دارد در سفر آینده خود به خاورمیانه از غزه، اسرائیل و عربستان سعودی بازدید کند، اما تاریخ دقیق سفر خود را مشخص نکرد. وی همچنین احتمال ارسال نیروهای آمریکایی برای حمایت از بازسازی غزه را رد نکرد و به این نکته اشاره کرد که آمریکا ممکن است مالکیت بلندمدت در غزه داشته باشد.
ترامپ با اشاره به اینکه روابط آمریکا و اسرائیل تحت ریاستجمهوری او، از هر زمان دیگری قویتر خواهد بود، در مورد جزئیات دیدارش با نتانیاهو گفت: ما مذاکرات خوبی داشتیم و محور گفتگوهایمان بر روی آینده متمرکز بود.
ترامپ همچنین به پیوستن بسیاری از کشورهای دیگر به «پیمان ابراهیم» برای عادیسازی روابط با اسرائیل اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که این روند در آینده نزدیک ادامه یابد.
وی درخصوص کرانه باختری نیز گفت که هنوز موضعی در مورد حاکمیت اسرائیل بر این منطقه اتخاذ نکرده است و تصمیم خود را در هفتههای آینده اعلام خواهد کرد.
ترامپ در ادامه گفت: وقتی به دهههای گذشته نگاه میکنید، آنچه که در غزه میبینید فقط مرگ است؛ این وضعیت سالهاست که ادامه دارد. من معتقدم که به یک مکان دیگر نیاز داریم، مکانی که مردم را خوشحال کند.
وی با اشاره به اینکه مصر و اردن اطلاع دادهاند که آمادگی پذیرش ساکنان غزه را ندارند، گفت: کشورهای مختلفی با من تماس گرفته و موافقت خود را با طرح پیشنهادی من اعلام کردهاند. آنها تمایل خود را برای پذیرش ساکنان غزه ابراز کردهاند.
از طرفی، علیرغم اینکه مقامات سعودی اعلام کرده بودند که موضع آنها در قبال فلسطینیها غیرقابل مذاکره است و ریاض بدون ایجاد یک دولت فلسطینی با اسرائیل روابط برقرار نخواهد کرد، ترامپ بار دیگر مدعی شد که متعهد به برقراری صلح بین اسرائیل و عربستان سعودی است و معتقد است که در رسیدن به این هدف موفق خواهد شد.