ترکیه همکاری‌های انرژی با عراق را از طریق خط لوله، گاز و برق گسترش می‌دهد
معاون وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام کرد، ترکیه در تلاش است روابط دیرینه با عراق را در حوزه انرژی به مرحله‌ای جدید ارتقا دهد.
نمایی از تاسیسات خط لوله نفت کرکوک-جیهان شمال عراق / عکس: AA
7 سپتامبر 2025

احمد بارات چونکار، معاون وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، اعلام کرد پتانسیل گسترش همکاری‌های انرژی با عراق وجود دارد و روند مذاکرات برای از سرگیری جریان نفت از خط لوله کرکوک-جیهان را دنبال می‌کند. او افزود که دو کشور علاوه بر نفت، در زمینه گاز طبیعی، برق و پروژه‌های توسعه انرژی نیز در حال رایزنی هستند. هدف این همکاری‌ها، ایجاد ثبات و رونق اقتصادی در منطقه عنوان شده است.

معاون وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در این باره گفت: خط لوله نفت کرکوک-جیهان ما از دهه ۱۹۷۰ فعال بوده است. اخیراً صحبت‌هایی درباره از سرگیری جریان نفت مطرح شده است. ما این موضوع را با عراق به دقت دنبال می‌کنیم.

او با تأکید بر اهمیت روابط انرژی دو کشور افزود: به ما گفته شده است که مذاکرات میان شرکت‌های نفتی بین‌المللی و اقلیم کرد شمال عراق در مراحل پایانی قرار دارد و ان‌شاءالله پس از حل این مسائل، انتظار داریم خط لوله با ظرفیت کامل به بهره‌برداری برسد.

چونکار همچنین گفت: خط لوله ترکیه-عراق می‌تواند از دیدگاه گسترده‌تری توسعه یابد و دو کشور در حال مذاکره برای همکاری در زمینه گاز طبیعی، برق و پروژه جاده توسعه به‌عنوان یک محور انرژی هستند.

معاون وزیر انرژی ترکیه تصریح کرد که پتانسیل و ظرفیت همکاری‌های انرژی بین ترکیه و عراق نسبت به گذشته خیلی بیشتر شده است و هدف از این همکاری‌ها، ایجاد ثبات و رشد اقتصادی در منطقه اعلام شده است. او در پایان افزود: ما در تلاشیم تا هم تحول انرژی و هم روابط دیرینه خود با عراق را به مرحله‌ای جدید برسانیم.

