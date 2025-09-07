احمد بارات چونکار، معاون وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، اعلام کرد پتانسیل گسترش همکاری‌های انرژی با عراق وجود دارد و روند مذاکرات برای از سرگیری جریان نفت از خط لوله کرکوک-جیهان را دنبال می‌کند. او افزود که دو کشور علاوه بر نفت، در زمینه گاز طبیعی، برق و پروژه‌های توسعه انرژی نیز در حال رایزنی هستند. هدف این همکاری‌ها، ایجاد ثبات و رونق اقتصادی در منطقه عنوان شده است.

معاون وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در این باره گفت: خط لوله نفت کرکوک-جیهان ما از دهه ۱۹۷۰ فعال بوده است. اخیراً صحبت‌هایی درباره از سرگیری جریان نفت مطرح شده است. ما این موضوع را با عراق به دقت دنبال می‌کنیم.

او با تأکید بر اهمیت روابط انرژی دو کشور افزود: به ما گفته شده است که مذاکرات میان شرکت‌های نفتی بین‌المللی و اقلیم کرد شمال عراق در مراحل پایانی قرار دارد و ان‌شاءالله پس از حل این مسائل، انتظار داریم خط لوله با ظرفیت کامل به بهره‌برداری برسد.