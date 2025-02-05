هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو، به موضوعات مهم منطقه‌ای از جمله موضع دولت انتقالی سوریه در قبال گروه‌های تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ ، وضعیت فلسطینیان غزه و همکاری‌های منطقه‌ای برای مبارزه با داعش پرداخته و با اشاره به دیدار خود با احمد الشرع، رئیس ‌دولت انتقالی سوریه، تأکید کرد: موضع وی در قبال گروه‌های تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ کاملاً شفاف و بدون ابهام است.

فیدان افزود که دیدگاه الشرع در این زمینه با نیازهای امنیتی ترکیه همسو است و دولت انتقالی سوریه برای حفظ وحدت ملی خود، عناصر پ.ک.ک را که از کشورهای مختلف آمده‌اند یا اخراج خواهد کرد یا از بین خواهد برد.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین تأکید کرد که امنیت ترکیه باید بر اساس منافع مستقل خود تأمین شود و ترکیه در مسیر مبارزه با تروریسم، بدون نیاز به اجازه از دیگران، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وی خواستار اقدامات جدی کشورهای منطقه برای مقابله با تهدیدات مشترک شد و بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، از جمله ایجاد یک سازوکار مشترک میان ترکیه، عراق، سوریه و اردن برای مبارزه با داعش، تأکید کرد.

وی همچنین تصریح کرد که ایده‌هایی مانند نظام فدرالی یا خودمختاری در دستور کار دولت انتقالی سوریه نیست و ترکیه باید بتواند مبارزه خود علیه تروریسم را بر اساس منافع و تصمیم مستقل خود، بدون نیاز به اجازه از دیگران، پیش ببرد.