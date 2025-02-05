ترکیه
فیدان: ترکیه تهدیدی برای همسایگان ایجاد نمی‌کند و از آن‌ها نیز همین انتظار را دارد
وزیر امور خارجه ترکیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو به مسائل مهم منطقه‌ پرداخت و تأکید کرد که ترکیه تهدیدی برای همسایگانش نیست و از آن‌ها نیز همین انتظار را دارد. وی بر همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم و حفظ ثبات تأکید کرد.
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو / AA
5 فوریه 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولو، به موضوعات مهم منطقه‌ای از جمله موضع دولت انتقالی سوریه در قبال گروه‌های تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ ، وضعیت فلسطینیان غزه و همکاری‌های منطقه‌ای برای مبارزه با داعش پرداخته و با اشاره به دیدار خود با احمد الشرع، رئیس ‌دولت انتقالی سوریه، تأکید کرد: موضع وی در قبال گروه‌های تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ کاملاً شفاف و بدون ابهام است.

فیدان افزود که دیدگاه الشرع در این زمینه با نیازهای امنیتی ترکیه همسو است و دولت انتقالی سوریه برای حفظ وحدت ملی خود، عناصر پ.ک.ک را که از کشورهای مختلف آمده‌اند یا اخراج خواهد کرد یا از بین خواهد برد.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین تأکید کرد که امنیت ترکیه باید بر اساس منافع مستقل خود تأمین شود و ترکیه در مسیر مبارزه با تروریسم، بدون نیاز به اجازه از دیگران، اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

وی خواستار اقدامات جدی کشورهای منطقه برای مقابله با تهدیدات مشترک شد و بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای، از جمله ایجاد یک سازوکار مشترک میان ترکیه، عراق، سوریه و اردن برای مبارزه با داعش، تأکید کرد.

وی همچنین تصریح کرد که ایده‌هایی مانند نظام فدرالی یا خودمختاری در دستور کار دولت انتقالی سوریه نیست و ترکیه باید بتواند مبارزه خود علیه تروریسم را بر اساس منافع و تصمیم مستقل خود، بدون نیاز به اجازه از دیگران، پیش ببرد.

فیدان در بخش دیگری از سخنانش به طرح رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ مبنی بر آواره کردن فلسطینیان غزه اشاره کرد و گفت: این طرح غیرقابل قبول است. حتی مطرح کردن این موضوع برای بحث نیز اشتباه است.

وزیر امور خارجه ترکیه، با تأکید بر اهمیت ثبات منطقه‌ای و همکاری میان کشورهای همسایه، اظهار داشت: مشکلاتی که ما را تحت فشار قرار می‌دهند و برایمان تهدیدآمیز هستند، همان مسائلی‌اند که از فراتر از مرزهای ما در منطقه آغاز می‌شوند.

وی ادامه داد: انتظار اصلی ما از احمد الشرع و دولت انتقالی سوریه این است که به مشکلات داخلی کشورشان رسیدگی کرده و آن‌ها را حل کنند و همچنین نسبت به مسائلی که ترکیه و منطقه را تهدید می‌کند، موضع‌گیری داشته باشند.

فیدان افزود: ما این انتظار را نه‌تنها از سوریه، بلکه از عراق و ایران نیز داریم و به همان اندازه آن‌ها نیز حق دارند از ما چنین انتظاری داشته باشند. همان‌طور که ما تهدیدی برای کشورهای اطراف خود ایجاد نمی‌کنیم، این اولویت اصلی ماست که کشورهای همسایه نیز به هر دلیلی تهدیدی برای ما نباشند.

