رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز چهارشنبه ۱۹ فوریه در نشست حزب عدالت و توسعه در آنکارا، با انتقاد از طرحهای مربوط به جابهجایی اجباری فلسطینیان تأکید کرد که ترکیه همچنان از حقوق فلسطینیان در غزه دفاع خواهد کرد و اجازه اجرای طرحهایی را که هدفشان بیرون راندن مردم این منطقه از سرزمینشان است، نخواهد داد.
اردوغان افزود که جابهجایی اجباری فلسطینیان از غزه «کاملاً مردود و غیرقابلمذاکره است» و ترکیه این اقدامات را که مغایر با اصول انسانی هستند، بهشدت رد میکند.
وی در ادامه به مسائل کلیدی در حوزههای سیاسی و دیپلماتیک پرداخته و اعلام کرد که ترکیه به دستیابی به موفقیتهای جدید در عرصههای مختلف ادامه خواهد داد.
اردوغان با اشاره به همکاریهای بینالمللی ترکیه، امضای چندین توافقنامه با کشورهای آسیایی در حوزههایی چون صنایع دفاعی، آموزش و بهداشت را موردتوجه قرار داده و این توافقها را گامی مهم در راستای تقویت همکاریهای مشترک میان ترکیه و کشورهای آسیایی ارزیابی کرد.
رئیسجمهور ترکیه همچنین با اشاره به جایگاه بینالمللی ترکیه اظهار داشت که آنکارا به دلیل مواضع ثابت خود در حمایت از مظلومان، به بازیگری تأثیرگذار در عرصه جهانی تبدیل شده است. وی تأکید کرد که ترکیه همواره در دفاع از غزه و حمایت از حق و عدالت در سراسر جهان صدای خود را بلند کرده است.