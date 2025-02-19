رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، روز چهارشنبه ۱۹ فوریه در نشست حزب عدالت و توسعه در آنکارا، با انتقاد از طرح‌های مربوط به جابه‌جایی اجباری فلسطینیان تأکید کرد که ترکیه همچنان از حقوق فلسطینیان در غزه دفاع خواهد کرد و اجازه اجرای طرح‌هایی را که هدفشان بیرون‌ راندن مردم این منطقه از سرزمینشان است، نخواهد داد.

اردوغان افزود که جابه‌جایی اجباری فلسطینیان از غزه «کاملاً مردود و غیرقابل‌مذاکره است» و ترکیه این اقدامات را که مغایر با اصول انسانی هستند، به‌شدت رد می‌کند.

وی در ادامه به مسائل کلیدی در حوزه‌های سیاسی و دیپلماتیک پرداخته و اعلام کرد که ترکیه به دستیابی به موفقیت‌های جدید در عرصه‌های مختلف ادامه خواهد داد.