استیو سوسبی (Steve Sosebee)، فعال اجتماعی و حقوق بشر آمریکایی، به دلیل کمک‌ها و فعالیت‌های گسترده و تأثیرگذار خود در حمایت از کودکان فلسطینی، جایزه یک عمر دستاورد را از تی‌آرتی دریافت کرده است.

تی‌آر‌تی ورلد در مصاحبه‌ای با وی، درباره انگیزه‌ها و تجربه‌هایش در فلسطین، تأثیر رسانه‌ها در به‌تصویر کشیدن وضعیت فلسطینیان و نیاز به اقدام عملی به جای همدردی، با او صحبت می‌کند. استیو سوسبی در این پرسش‌وپاسخ، به نقش کلیدی خبرنگاران مستقل و شهروند-خبرنگاران در نشان دادن حقیقت اشاره دارد و بر ضرورت امید و تلاش برای تغییر شرایط تأکید می‌کند.

استیو سوسبی: آیا برای بیدار شدن مردم، یک نسل‌کشی لازم بود؟

در ماه ژانویه، استیو سوسبی با چفیه‌ای روی شانه‌هایش، جایزه یک عمر دستاورد تی‌آر‌تی را برای دهه‌ها فعالیت بشردوستانه‌اش در فلسطین دریافت کرد. او هنگام دریافت این جایزه که به پاس زحمات بی‌وقفه‌اش به وی اهدا شده بود، خطاب به فلسطینیان گفت: «شما تنها نیستید.»

سوسبی با تعهدی که به‌ویژه نسبت به کودکان فلسطینی دارد، کلیشه‌ها را به چالش می‌کشد و در برابر دهه‌ها سرکوب اسرائیل مقاومت کرده است. او در سال ۱۹۹۱ با همراهی همسرش هدی المصری، «صندوق امداد کودکان فلسطین» (PCRF) را با هدف تأمین نیازهای درمانی و کمک‌های بشردوستانه راه‌اندازی کرد.

در سال ۲۰۲۴، او مأموریت خود را با تأسیس هیل فلسطین «HEAL Palestine» ادامه داد که بر چهار محور سلامت، آموزش، کمک‌رسانی و رهبری متمرکز است تا به کودکان و خانواده‌های نیازمند یاری رساند.

او با تلاش‌های بی‌وقفه خود، بیش از ۲,۰۰۰ کودک فلسطینی را برای دریافت درمان‌های حیاتی به خارج از مرزها فرستاده است.

سوسبی در گفت‌وگوی اختصاصی با تی‌آر‌تی ورلد، با اشاره به مأموریت هیل فلسطین و نیاز فوری به اقدام جهانی اظهار داشت: «برای بیدار شدن مردم، یک نسل‌کشی لازم بود.»

هیل فلسطین؛ کمک به کودکان فلسطین

سازمان هیل فلسطین بر چهار رکن اصلی سلامت، آموزش، کمک‌رسانی و رهبری استوار است.

این سازمان غیرانتفاعی از بیماران حمایت روانی می‌کند. یک بیمارستان صحرایی در غزه دارد، مدارس و دانش‌آموزان را پشتیبانی می‌کند و روزانه به هزاران نفر غذا می‌رساند. همچنین نقشی اساسی در تأمین دارو و ارسال کمک‌های بشردوستانه، به‌ویژه در شمال غزه، ایفا می‌کند.

تی‌آر‌تی ورلد در گفت‌وگویی با استیو سوسبی، نظرات او را جویا شد.

تی‌آرتی ورلد: چگونه ایده‌ تأسیس یک سازمان امدادرسانی بشردوستانه برای کودکان فلسطینی به ذهن شما رسید؟

استیو سوسبی: اولین بار در سال ۱۹۸۸ به فلسطین سفر کردم. آن زمان، دوره‌ انتفاضه‌ اول بود. به‌عنوان دانشجوی روزنامه‌نگاری، از کرانه‌ باختری و غزه بازدید کردم. از نزدیک، می‌توانستم خانواده‌های فلسطینی را ببینم و شرایط زندگی آن‌ها را لمس کنم. وقتی مبارزه قدرتمند آنها را به چشم دیدم، عاشق فرهنگ و مردم آنجا شدم. آن سفر، زندگی من را واقعاً تغییر داد.

ابتدا، به‌عنوان یک روزنامه‌نگار فعالیت می‌کردم تا واقعیت‌هایی که در آنجا رخ می‌دهد برای آمریکایی‌ها منعکس کنم. واقعیت‌هایی که آن زمان در آمریکا تقریباً ناشناخته بودند. به‌نظر من، بسیاری از آمریکایی‌ها از شدت سختی‌های ایجاد شده و مسایل مربوط به وضعیت پاکسازی قومی آگاه نبودند.

اما دیدن وضعیت آنجا به‌صورت زنده و واقعی، زندگی من را در مسیر متفاوت و جدیدی قرار داد. تصمیم گرفتم به مردم آن منطقه خدمت کنم. وقتی برای یک خواهر و برادر که در بمبارانی در کرانه‌ باختری به‌شدت زخمی شده بودند، درمان پزشکی ترتیب دادم، شرایط برای من خیلی تغییر کرد. آن‌ها به درمان نیاز داشتند و کمک من بسیار موثر بود. تأثیر این کار، نه فقط برای آنها، بلکه برای کل مردم فلسطین بسیار عمیق بود.

فلسطینیان و اعراب پا پیش گذاشتند و از آن‌ها مراقبت کردند. تجربه عمیقی از ارتباط انسانی را در آن لحظات تجربه می‌کردم. مردم اوج شفقت و مهربانی خود را نشان می‌دادند. من اتحاد و همبستگی مردم را می‌دیدم که چگونه برای کمک، یاری می‌رسانند. همان‌جا بود که فهمیدم فعالیت‌های بشردوستانه می‌تواند ابزاری قدرتمند برای تغییر باشد.

کودکان فلسطینی، قربانیانیانی هستند که چهره شناخته شده‌ای ندارند ولی برای مردم، اهمیت داشتند و واقعی بودند. داستان این کودکان فلسطینی، رسانه‌ای شد و برای اولین بار، بسیاری از آمریکایی‌ها، کودکان فلسطینی را به‌عنوان انسان‌هایی واقعی از نزدیک مشاهده کردند. کودکانی که می‌خندند، نفس می‌کشند، زندگی می‌کنند و زنده هستند. آنها تنها تصاویر متحرک نبودند، بلکه انسان واقعی بودند.

تی‌آر‌تی ورلد: رسانه‌های غربی فلسطینی‌ها را چگونه به تصویر می‌کشند؟