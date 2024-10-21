منطقه‌
صادرات حدود ۱۰ هزار تُن پیاز از قندهار به بازارهای هند و پاکستان
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار در جنوب افغانستان اعلام کرد که در دو ماه اخیر، ۹ هزار و ۵۰۰ تُن پیاز به ارزش بیش از ۲ میلیون دلار از قندهار به کشورهای هند و پاکستان صادر شده است.
21 اکتبر 2024

عبدالباقی بینا، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار در جنوب افغانستان، از صادرات ۹ هزار و ۵۰۰ تُن پیاز به ارزش ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار به هند و پاکستان در دو ماه گذشته خبر داد.

او در ادامه افزود: ما در تلاش هستیم تا سطح صادرات محصولات کشاورزی استان قندهار را به خارج از کشور افزایش دهیم.

همچنین، ریاست کشاورزی و آبیاری قندهار اعلام کرد که در طول سال‌جاری شمسی (۱۴۰۳) پیش‌بینی می‌شود ۶۸ هزار تن پیاز از ۹۰۰ هکتار زمین‌های شهرستان‌های دامان، ارغنداب، ژیری، شاولی‌کوت، تخته‌پل، خاکریز و سپین‌بولدک این استان برداشت شود.

