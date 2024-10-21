عبدالباقی بینا، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری قندهار در جنوب افغانستان، از صادرات ۹ هزار و ۵۰۰ تُن پیاز به ارزش ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار به هند و پاکستان در دو ماه گذشته خبر داد.

او در ادامه افزود: ما در تلاش هستیم تا سطح صادرات محصولات کشاورزی استان قندهار را به خارج از کشور افزایش دهیم.