به گزارش رسانههای محلی به نقل از نیروهای امنیتی کوزوو (KSF) ، نیروهای نظامی ترکیه مستقر در مأموریت ناتو در کوزوو (KFOR) دوره آموزشی تیراندازی تکتیراندازی را برای نیروهای امنیتی این کشور برگزار کردند. این دوره آموزشی در چارچوب همکاری با نیروهای مسلح ترکیه و با هدف ارتقای آمادگی در مدیریت بحران، دفاع مدنی و واکنش به شرایط اضطراری برگزار شده است.
نیروهای امنیتی کوزوو که در سال ۲۰۰۹ تأسیس شدند، از سال ۲۰۱۸ فرایند تبدیل به نیروهای مسلح را آغاز کردهاند؛ فرایندی که انتظار میرود طی ۱۰ سال به نتیجه برسد.
از سال ۱۹۹۹، نیروهای ترکیهای در مأموریتهای KFOR مشارکت داشته و به توسعه نیروهای امنیتی کوزوو کمک کردهاند. بسیاری از تجهیزات این نیروها نیز ساخت ترکیه است.
در دسامبر ۲۰۲۴، دولت کوزوو قراردادی با شرکت دفاعی ترکیهای MKE امضا کرد تا کارخانهای برای تولید مهمات با کالیبرهای مختلف در این کشور تأسیس شود. این کارخانه قرار است بهزودی فعالیت خود را آغاز کند.