ترکیه خواستار اقدام فوری جامعه بین‌المللی برای پایان بحران سودان شد
نماینده ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل با اشاره به بحران انسانی و درگیری‌های شدید در سودان، خواستار اقدامات سریع جامعه جهانی برای توقف خشونت‌ها و کمک به ثبات این کشور شد. وی بر حمایت ترکیه از تمامیت ارضی سودان و تلاش برای ارائه کمک‌های بشردوستانه تأکید کرد
نماینده ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل در نشست شورای امنیت / عکس: AA
20 دسامبر 2024

احمد ییلدیز،نماینده ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل، روز پنجشنبه در نشست شورای امنیت با اشاره به وضعیت بحرانی سودان گفت: بیش از ۱۱ میلیون نفر آواره شده‌اند و صدها هزار نفر جان خود را از دست داده‌اند. وی همچنین تخریب زیرساخت‌های حیاتی از جمله مراکز بهداشتی را از پیامدهای این درگیری‌ها دانست.

ترکیه بار دیگر بر حمایت خود از وحدت، تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال سودان از دخالت‌های خارجی تأکید کرد و خواستار تمرکز بر ریشه‌های این بحران شد.

ییلدیز با تأکید بر ضرورت پایان سریع درگیری‌ها گفت که برای کمک به مردم سودان باید به ریشه‌های اصلی بحران پرداخته شود نه اینکه تنها علائم آن مطرح شود. وی از «اعلامیه جده» به‌عنوان چارچوبی کلیدی برای حل این بحران حمایت کرد.

ترکیه تلاش‌های بشردوستانه خود را در سودان افزایش داده و تاکنون حدود هشت‌هزار تن کمک‌های انسانی از طریق سه کشتی امدادی به بندر سودان ارسال کرده است. بیمارستان ترکیه در نیالا نیز با وجود شرایط دشوار همچنان به ارائه خدمات ادامه می‌دهد و نشان‌دهنده حمایت پایدار ترکیه از مردم سودان است.

همچنین پیش‌تر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در تماس تلفنی با عبدالفتاح البرهان، رئیس شورای حاکمیتی سودان، آمادگی کشورش برای کمک به سودان را اعلام کرده بود.

احمد ییلدیز در پایان با تأکید بر حمایت قوی ترکیه از مردم سودان، از جامعه بین‌المللی خواست تا کمک‌های بشردوستانه و تلاش‌های میانجی‌گری خود را افزایش دهند.

نشست شورای امنیت سازمان ملل بر نیاز فوری به همکاری جهانی برای تثبیت وضعیت سودان و جلوگیری از خونریزی بیشتر تأکید داشت.

از آوریل ۲۰۲۳، سودان با درگیری‌های خشونت‌آمیزی میان ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع RSF بر سر مسائل اصلاحات نظامی و ادغام نیروها روبرو بوده است. این درگیری‌ها تاکنون بیش از ۲۰ هزار کشته بر جای گذاشته، میلیون‌ها نفر را آواره کرده و بیش از ۲۵ میلیون نفر را نیازمند کمک‌های بشردوستانه کرده است.                      

