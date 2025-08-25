هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز دوشنبه ۲۵ آگوست در بیست‌ویکمین نشست فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده عربستان سعودی، ضمن اشاره به وضعیت فاجعه‌بار غزه، اعلام کرد که فلسطینی‌ها بیش از هر زمان دیگری به اقدام جمعی جامعه بین‌المللی نیاز دارند و بر لزوم اتحاد جهانی در این زمینه تأکید کرد.

وی هشدار داد که جهت وادار کردن اسرائیل برای رسیدن به یک راه‌حل پایدار، به اعمال یک فشار بین‌المللی هماهنگ و قدرتمند نیاز است.

وزیر امور خارجه ترکیه افزود: واضح است که اسرائیل به دنبال صلح نیست، بلکه قصد نابودی فلسطین را دارد؛ این امر قابل پذیرش نیست.

وی ضمن اشاره به مسئله قحطی در غزه اظهار داشت که قحطی در غزه یک فاجعه طبیعی نیست و نتیجه اقدامات عمدی اسرائیل است.

فیدان همچنین یادآور شد که باید خشونت شهرک‌نشینان و تحریکات افراط‌گرایان اسرائیلی متوقف شود.

مرتبط TRT Global - هاکان فیدان: کشورهای سازمان همکاری اسلامی باید در برابر اقدامات اسرائیل متحدانه عمل کنند

وزیر امور خارجه ترکیه اهمیت طرح آتش‌بس مصر و قطر را برجسته کرد و بیان داشت این طرح می‌تواند به توقف حملات اسرائیل کمک کند و سازمان همکاری اسلامی نیز کاملاً از تلاش‌ها برای آتش‌بس در غزه حمایت خواهد کرد.

وی افزود: توافق حاصل می‌شود، اما طرف متجاوز (اسرائیل) نیز باید موافقت کند.