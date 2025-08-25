ترکیه
وزیر امور خارجه ترکیه: فلسطینی‌ها بیش از هر زمان دیگری به اقدام جمعی ما نیاز دارند
وزیر امور خارجه ترکیه ، خواستار اعمال فشار بین‌المللی هماهنگ بر اسرائیل برای پایان نسل‌کشی در غزه شد و بر لزوم حمایت سازمان همکاری اسلامی از طرح آتش‌بس تأکید کرد.
/ عکس: AAهاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در جریان بیست‌ویکمین نشست فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده عربستان سعودی / TRT Farsi
25 اوت 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز دوشنبه ۲۵ آگوست در بیست‌ویکمین نشست فوق‌العاده شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در جده عربستان سعودی، ضمن اشاره به وضعیت فاجعه‌بار غزه، اعلام کرد که فلسطینی‌ها بیش از هر زمان دیگری به اقدام جمعی جامعه بین‌المللی نیاز دارند و بر لزوم اتحاد جهانی در این زمینه تأکید کرد.

وی هشدار داد که جهت وادار کردن اسرائیل برای رسیدن به یک راه‌حل پایدار، به اعمال یک فشار بین‌المللی هماهنگ و قدرتمند نیاز است.

وزیر امور خارجه ترکیه افزود: واضح است که اسرائیل به دنبال صلح نیست، بلکه قصد نابودی فلسطین را دارد؛ این امر قابل پذیرش نیست.

وی ضمن اشاره به مسئله قحطی در غزه اظهار داشت که قحطی در غزه یک فاجعه طبیعی نیست و نتیجه اقدامات عمدی اسرائیل است.

فیدان همچنین یادآور شد که باید خشونت شهرک‌نشینان و تحریکات افراط‌گرایان اسرائیلی متوقف شود.

وزیر امور خارجه ترکیه اهمیت طرح آتش‌بس مصر و قطر را برجسته کرد و بیان داشت این طرح می‌تواند به توقف حملات اسرائیل کمک کند و سازمان همکاری اسلامی نیز کاملاً از تلاش‌ها برای آتش‌بس در غزه حمایت خواهد کرد.

 وی افزود: توافق حاصل می‌شود، اما طرف متجاوز (اسرائیل) نیز باید موافقت کند.

وزیر امور خارجه ترکیه هشدار داد که در صورت شکست در دستیابی به آتش‌بس، اشغال و جنایات ادامه خواهد یافت و خواستار ابتکار عمل سازمان ملل برای عضویت کامل فلسطین شد.

وی همچنین بر لزوم برنامه‌ریزی برای بازسازی و توان‌بخشی غزه در چارچوبی عربی-اسلامی تأکید کرد و اظهار داشت که ترکیه کاملاً متعهد به حمایت از این تلاش‌ها است.

 فیدان در ادامه تصریح کرد: باید اطمینان حاصل کنیم که فلسطینی‌ها در غزه می‌مانند. باید با هم غزه را بازسازی کنیم.

وی یادآور شد که سازمان همکاری اسلامی برای حفاظت از مسجد الاقصی تأسیس شده و هر گونه ضعف در این زمینه، مأموریت اصلی این سازمان را تهدید می‌کند.

 وزیر امور خارجه ترکیه همچنین هشدار داد که حملات اسرائیل به سوریه، لبنان و ایران، بخشی از برنامه‌ای گسترده برای بی‌ثبات‌سازی منطقه است که امنیت منطقه‌ای و جهانی را تهدید می‌کند.

از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، اسرائیل نزدیک به ۶۲ هزار و ۷۰۰ فلسطینی را در حملات وحشیانه خود در غزه به قتل رسانده است. این حملات، غزه را ویران کرده و این منطقه اکنون با قحطی تحمیلی اسرائیل مواجه است.

 

