برنامه جهانی غذای سازمان ملل (WFP)، ترکیه را بهعنوان یک پایگاه کلیدی برای عملیاتهای بشردوستانه خود انتخاب کرده است. این تصمیم به دلیل موقعیت استراتژیک ترکیه در بحرانهای منطقهای در سوریه، غزه و اوکراین و همچنین همکاریهای دولت ترکیه در این امور گرفته شده است.
ترکیه نه تنها بهعنوان مرکز لجستیکی برای ارسال کمکها به این مناطق عمل میکند، بلکه در تلاشهای صلح در کشورهای دیگری مانند اتیوپی و سودان نیز نقش حیاتی ایفا میکند. در این راستا، هیئتعالیرتبهای از سازمان ملل به آنکارا سفر کرده تا برنامههای گسترش فعالیتهای خود را بررسی کند و همکاریهای بیشتر در زمینه تأسیسات ذخیرهسازی و تسهیل ارسال کمکها را مورد ارزیابی قرار دهد.
معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا، کارل اسکائو، در جریان سفر دو روزهاش به ترکیه، اهمیت استراتژیک ترکیه را در گفتوگو با روزنامه حریت مورد تأکید قرار داد.
وی توضیح داد: ترکیه به دلیل موقعیت جغرافیاییاش شریک استراتژیک ضروری ما است. در دو سال گذشته، تأمین غذا از ترکیه به طور قابل توجهی افزایش یافته و ما به طور مستقیم از ترکیه مواد غذایی تأمین کردهایم.
کارل اسکائو همچنین گفت: در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، ما به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار غذا و خدمات خریداری کردیم و در سال ۲۰۲۴ تا کنون ۱۳۰ میلیون دلار از این تأمین مواد را انجام دادهایم.
علاوه بر این، برنامه جهانی غذا از ترکیه به عنوان یک مرکز لجستیکی استفاده میکند که عملیاتهایی کمکرسانی در سوریه، غزه، لیبی و اوکراین را پشتیبانی میکند.
مواد ضروری از نقاط کلیدی مانند تکیرداغ، ازمیر و مرسین در غرب ترکیه و حاتای در شرق به کشورهایی که بیشترین نیاز را دارند ارسال میشود. با این حال، این سازمان قصد دارد عملیاتهای خود را با ایجاد تأسیسات ذخیرهسازی فیزیکی در ترکیه تسهیل کرده و پاسخهای اضطراری سریعتری ارائه دهد و جریان مداوم کمکها را تضمین کند.
در راستای این تلاشها، اسکائو در آنکارا ملاقاتهای متعددی با مقامات عالیرتبه داشت.
همچنین کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، فلیپو گراندی، نیز به ترکیه سفر کرد و از مدیریت مؤثر این کشور در فرآیند بازگشت پناهندگان سوریهای قدردانی کرد.
او گفت: به من اطلاع داده شد که از ۸ دسامبر، ۸ هزار سوریهای به کشور خود بازگشتهاند. پناهندگان باید از پیشنهاد ترکیه برای بازدید از وطن خود و ارزیابی وضعیت استفاده کنند.
در هر روز، برنامه جهانی غذا شبکه وسیعی از کمکهای بشردوستانه را هماهنگ میکند و به طور میانگین ۶ هزار و ۵۰۰ کامیون، ۱۴۰ هواپیما، ۲۰ کشتی و ۸۵۰ انبار را برای رسیدن به مناطق کمامنیتترین و دورافتادهترین مناطق دنیا به کار میگیرد.
با آتشبس اخیر در غزه، برنامه جهانی غذا قادر شده است تا جریان مداوم کمکهای بشردوستانه را به این منطقه برقرار کند.
اسکائو گفت: آتشبس محیط عملیاتی امنتری را برای این سازمان فراهم کرده و دسترسی بیشتری برای ارسال مواد ضروری به ما داده است، به طوری که نانواییها دوباره شروع به فعالیت کردهاند و اطمینان حاصل شده که جمعیتهای بیخانمان تغذیه لازم را دریافت کنند.