در این بیانیه تاکید کرده است که تمامی پهپادها سرنگون شده‌اند و آسیب‌های جزئی گزارش شده است. وزارت دفاع روسیه خاطرنشان کرد که هیچ‌گونه تلفات جانی در ایستگاه کمپرسور گزارش نشده است و تنها زیرساخت‌ها دچار آسیب جزئی شده‌اند که این موضوع نیز از برخورد قطعات باقی‌مانده از پهپادهای سرنگون شده، اتفاق افتاده است.

این وزارتخانه همچنین افزود که تیم‌های واکنش اضطراری شرکت گازپروم به‌سرعت خسارات ناشی از سقوط قطعات را رفع کرده و تجهیزات بازسازی شده‌اند و بدون هیچ‌ اختلالی به‌کار خود ادامه می‌دهند. مقامات اوکراینی هنوز به این بیانیه، واکنشی نشان نداده‌اند.