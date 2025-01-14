وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که تلاش برای هدف قرار دادن ایستگاه کمپرسور در نزدیکی روستای گای-کودزار در منطقه کراسنودار صورت گرفته است، هرچند تاسیسات به طور عادی بهکار خود ادامه میدهند و هیچ تلفات جانی گزارش نشده است.
در بیانیهای که این وزارتخانه منتشر کرده، آمده است: اوکراین در تاریخ ۱۱ ژانویه، با هدف تاثیرگذاری بر تامین گاز کشورهای اروپایی، از نه پهپاد برای نزدیک شدن به ایستگاه کمپرسور گاز در جنوب روسیه استفاده کرده است.
در این بیانیه تاکید کرده است که تمامی پهپادها سرنگون شدهاند و آسیبهای جزئی گزارش شده است. وزارت دفاع روسیه خاطرنشان کرد که هیچگونه تلفات جانی در ایستگاه کمپرسور گزارش نشده است و تنها زیرساختها دچار آسیب جزئی شدهاند که این موضوع نیز از برخورد قطعات باقیمانده از پهپادهای سرنگون شده، اتفاق افتاده است.
این وزارتخانه همچنین افزود که تیمهای واکنش اضطراری شرکت گازپروم بهسرعت خسارات ناشی از سقوط قطعات را رفع کرده و تجهیزات بازسازی شدهاند و بدون هیچ اختلالی بهکار خود ادامه میدهند. مقامات اوکراینی هنوز به این بیانیه، واکنشی نشان ندادهاند.