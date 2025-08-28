سیاست
حملات هوایی اسرائیل به حومه دمشق ادامه دارد
رسانه‌های سوریه از انجام چندین حمله هوایی اسرائیل در نزدیکی شهر الکسوه در حومه دمشق خبر دادند و پروازهای جنگنده‌ها در آسمان دمشق گزارش شد.
از حملات هوایی اسرائیل در دمشق / عکس : Reuters
28 اوت 2025

به گزارش رسانه‌های سوریه، بامداد پنجشنبه ۲۷ آگوست، جنگنده‌های اسرائیل چندین هدف نظامی در نزدیکی شهر الکسوه در حومه دمشق واقع در جنوب سوریه را بمباران کردند.

 شبکه تلویزیونی دولتی الاخباریه این خبر را منتشر کرد، اما جزئیاتی درباره میزان تلفات یا خسارات احتمالی ارائه نداده است.

این حملات در حالی انجام شد که یک روز پیش نیز حملات هوایی مشابهی به همان منطقه، منجر به کشته‌شدن شش سرباز سوریه‌ای شده بود.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که پروازهای شدید جنگنده‌های اسرائیل در آسمان دمشق ادامه دارد و اسرائیل هم‌زمان به چندین یورش به حومه قنیطره دست‌زده است.

 بر اساس گزارش‌ها، پس از سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر گذشته، اسرائیل صدها حمله هوایی به اهداف نظامی و زیرساخت‌های سوریه، از جمله پایگاه‌های جنگنده، سامانه‌های موشکی و تجهیزات دفاع هوایی انجام داده است.

 اسرائیل همچنین با تصرف منطقه حایل غیرنظامی شده در بلندی‌های جولان، اشغال خود را گسترش داده که نقض توافق‌نامه سال ۱۹۷۴ با سوریه محسوب می‌شود.

 این حملات در ادامه تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی‌های بین‌المللی درباره نقض حاکمیت سوریه انجام می‌شوند و واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته‌اند.

