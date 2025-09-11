مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر در گفت‌وگویی تلفنی با عبدالفتاح السیسی، همتای مصری خود، ضمن قدردانی از میزبانی قاهره در مذاکرات هسته‌ای ایران و نقش فعال مصر در این روند، بر اهمیت هماهنگی کشورهای اسلامی برای مقابله با اقدامات اخیر اسرائیل تأکید کرد.

رسانه‌های ایران گزارش دادند که رئیس‌جمهور این کشور با اشاره به حمله اسرائیل به پایتخت قطر گفت: رفتارهای اسرائیل نشان می‌دهد که این کشور به هیچ چارچوب و قاعده‌ای پایبند نیست و هر زمان که اراده کند بدون ملاحظات لازم به کشورهای دیگر حمله می‌کند.

وی افزود که در چنین شرایطی، اتخاذ موضعی واحد و مقتدرانه از سوی جهان اسلام ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

پزشکیان همچنین با قدردانی از مواضع مصر در محکومیت این حمله، ابراز امیدواری کرد که امت اسلامی با اتکا به توصیه‌های قرآن کریم و آموزه‌های پیامبر اعظم (ص) و با رویکردی مشترک، مانع ادامه تجاوزهای اسرائیل شوند.

او در ادامه با اعلام آمادگی ایران برای میزبانی از رئیس‌جمهور مصر، ابراز امیدواری کرد دیدارهای دوجانبه به تقویت روابط و انسجام بیشتر میان کشورهای اسلامی بینجامد.