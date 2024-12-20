این رکورد پس از اولین پرواز ترکیش ایرلاینز به شیلی، در فرودگاه بین‌المللی آرتورو مرینو بنیتز در سانتیاگو به‌طور رسمی تأیید شد. با اضافه شدن شیلی به مقاصد پروازی خود، ترکیش ایرلاینز هم‌اکنون در ۱۳۱ کشور فعال است، که این موفقیت توسط گینس تأیید و ثبت شده است.

بیلال اکشی، مدیرعامل ترکیش ایرلاینز، از این دستاورد ابراز خوشحالی کرد و گفت: دریافت این نشان در فرودگاه سانتیاگو افتخار بزرگی است. این موفقیت گواهی بر تعهد ما به اتصال مردم و فرهنگ‌ها از طریق مقاصد پروازی مختلف در سراسر جهان است.