این رکورد پس از اولین پرواز ترکیش ایرلاینز به شیلی، در فرودگاه بینالمللی آرتورو مرینو بنیتز در سانتیاگو بهطور رسمی تأیید شد. با اضافه شدن شیلی به مقاصد پروازی خود، ترکیش ایرلاینز هماکنون در ۱۳۱ کشور فعال است، که این موفقیت توسط گینس تأیید و ثبت شده است.
بیلال اکشی، مدیرعامل ترکیش ایرلاینز، از این دستاورد ابراز خوشحالی کرد و گفت: دریافت این نشان در فرودگاه سانتیاگو افتخار بزرگی است. این موفقیت گواهی بر تعهد ما به اتصال مردم و فرهنگها از طریق مقاصد پروازی مختلف در سراسر جهان است.
طلال عمر، نماینده رسمی رکوردهای جهانی گینس، همچنین از دیدگاه ترکیش ایرلاینز تقدیر کرد و این دستاورد را تأییدی بر تأثیر جهانی این شرکت در صنعت هوانوردی دانست.
شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز فعالیت خود را در سال ۱۹۳۳ با یک ناوگان محدود آغاز نمود و در حال حاضر با ۴۹۱ فروند هواپیما به ۳۵۲ مقصد پرواز میکند. این شرکت همچنان به توسعه شبکه پروازی خود ادامه میدهد تا به تعهد خود در راستای اتصال نقاط مختلف جهان از طریق ترکیه پایبند بماند.