زییا شاهین، رئیس اتحادیه مرکزی پرورش‌دهندگان زنبورعسل ترکیه، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه «پرورش زنبور و محصولات زنبور» که به ابتکار اتحادیه زنبورداران اردو در استادیوم جدید شهر آلتین‌اردو برگزار شد، اعلام کرد که ترکیه در زمینه تعداد زنبور و تولید عسل، رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص داده است. وی تأکید کرد که این‌گونه نمایشگاه‌ها نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت زنبورداری ایفا می‌کنند و اتحادیه‌ها همواره از این رویدادها حمایت خواهند کرد.

شاهین به صادرات گسترده عسل‌های تولیدی ترکیه به دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: ترکیه تنها کشور تولیدکننده عسل کاج در جهان است و سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تن از این محصول را به کشورهای خارجی صادر می‌کنیم.

وی همچنین به صادرات عسل شانه‌ای اشاره کرده و افزود: ما به کشورهای بالکان و عربی عسل شانه‌ای صادر می‌کنیم و در سال‌های اخیر صادرات این نوع عسل به ۶ تا ۷ هزار تن رسیده است. ترکیه به‌عنوان بهشت عسل، نه‌تنها واردکننده نیست، بلکه یکی از صادرکنندگان بزرگ عسل نیز محسوب می‌شود.