۹۲ درصد عسل کاج جهان در ترکیه تولید می‌شود
زییا شاهین، رئیس اتحادیه مرکزی پرورش‌دهندگان زنبورعسل ترکیه، بیان کرد که ۹۲ درصد از عسل کاج جهان در ترکیه تولید می‌شود و این کشور به مدت تقریباً ۴۰ سال است که این محصول را به کشورهای اتحادیه اروپا صادر می‌کند.
مزرعه تولید عسل درخت کاج در استان موغلای ترکیه / عکس: AA
25 اکتبر 2024

زییا شاهین، رئیس اتحادیه مرکزی پرورش‌دهندگان زنبورعسل ترکیه، در مراسم افتتاحیه نمایشگاه «پرورش زنبور و محصولات زنبور» که به ابتکار اتحادیه زنبورداران اردو در استادیوم جدید شهر آلتین‌اردو برگزار شد، اعلام کرد که ترکیه در زمینه تعداد زنبور و تولید عسل، رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص داده است. وی تأکید کرد که این‌گونه نمایشگاه‌ها نقش بسیار مهمی در توسعه صنعت زنبورداری ایفا می‌کنند و اتحادیه‌ها همواره از این رویدادها حمایت خواهند کرد.

شاهین به صادرات گسترده عسل‌های تولیدی ترکیه به دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: ترکیه تنها کشور تولیدکننده عسل کاج در جهان است و سالانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تن از این محصول را به کشورهای خارجی صادر می‌کنیم.

وی همچنین به صادرات عسل شانه‌ای اشاره کرده و افزود: ما به کشورهای بالکان و عربی عسل شانه‌ای صادر می‌کنیم و در سال‌های اخیر صادرات این نوع عسل به ۶ تا ۷ هزار تن رسیده است. ترکیه به‌عنوان بهشت عسل، نه‌تنها واردکننده نیست، بلکه یکی از صادرکنندگان بزرگ عسل نیز محسوب می‌شود.

شاهین بر لزوم حمایت از زنبورداران برای افزایش صادرات عسل تأکید کرد تا آن‌ها بتوانند میزان تولید خود را برای صادرات افزایش دهند. وی از مصرف‌کنندگان خواست که عسل را تنها از منابع معتبر تهیه کنند و گفت: ما به کیفیت و اصالت عسل‌های برچسب‌دار و دارای برند که توسط اتحادیه‌های ما تولید می‌شوند، اطمینان کامل داریم.

 این نمایشگاه تا روز یکشنبه، ۲۷ اکتبر ادامه داشت و ۲۸ شرکت از استان‌های مختلف ترکیه در این رویداد شرکت کردند.

