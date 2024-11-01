هالک‌بانک با کسب ۱۸ جایزه، شامل ۱۱ جایزه طلا، به‌عنوان یکی از برندگان برتر شناخته شد. این جوایز به‌ویژه به ابتکارات این بانک در زمینه افزایش مشارکت زنان در نیروی کار تعلق گرفت. همچنین، (Atos Türkiye IT & Consulting) با دریافت ۱۰ جایزه از دیگر شرکت‌های برجسته بود.

شرکت سوکار ترکیه (SOCAR Türkiye) نیز موفق به کسب پنج جایزه در حوزه فناوری کسب‌وکار و انرژی شد. شرکت پلادیس (Pladis)، یک شرکت مستقر در استانبول، با دریافت هفت جایزه برای پروژه‌های مرتبط با آموزش و منابع انسانی، از دیگر برندگان قابل‌توجه این مراسم بود.

در این مراسم، علاوه بر شرکت‌های ترکیه‌ای، برندهای بین‌المللی از جمله آرامکو، دانشگاه وندربیلت و ساندوز آی‌جی (Sandoz AG) نیز به دلیل دستاوردهایشان در صنایع مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند.