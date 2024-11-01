شرکتهای ترکیهای در بیست و یکمین دوره جوایز بینالمللی کسبوکار استیوی (IBA) که در ماه اکتبر در استانبول برگزار شد، موفق به کسب ۲۱۴ جایزه در حوزههای مختلف شدند.
این رویداد با حضور بیش از ۴۵۰ شرکتکننده از ۶۲ کشور و ارزیابی بیش از ۳,۶۰۰ درخواست برگزار گردید و به شرکتها در بخشهای مدیریت، خدمات مشتری، منابع انسانی، بازاریابی و فناوری جوایز متعددی اعطا کرد.
جوایز بینالمللی کسبوکار استیوی (Stevie International Business Awards) هر سال به شرکتها و سازمانهای برجسته در سراسر جهان تعلق میگیرد و دستاوردهای آنها را در زمینههای مختلف مانند مدیریت، خدمات مشتری، منابع انسانی، بازاریابی و فناوری ارزیابی میکند. این جوایز با هدف تشویق نوآوری، بهبود کیفیت خدمات و ارتقای استانداردهای جهانی کسبوکار طراحی شده و بهعنوان یکی از معتبرترین جوایز تجاری بینالمللی شناخته میشود.
جوایز استیوی؛ هالکبانک، آتوس، سوکار و پلادیس در صدر
هالکبانک با کسب ۱۸ جایزه، شامل ۱۱ جایزه طلا، بهعنوان یکی از برندگان برتر شناخته شد. این جوایز بهویژه به ابتکارات این بانک در زمینه افزایش مشارکت زنان در نیروی کار تعلق گرفت. همچنین، (Atos Türkiye IT & Consulting) با دریافت ۱۰ جایزه از دیگر شرکتهای برجسته بود.
شرکت سوکار ترکیه (SOCAR Türkiye) نیز موفق به کسب پنج جایزه در حوزه فناوری کسبوکار و انرژی شد. شرکت پلادیس (Pladis)، یک شرکت مستقر در استانبول، با دریافت هفت جایزه برای پروژههای مرتبط با آموزش و منابع انسانی، از دیگر برندگان قابلتوجه این مراسم بود.
در این مراسم علاوه بر شرکتهای ترکیهای، برندهای بینالمللی از جمله آرامکو، دانشگاه وندربیلت و Sandoz AG نیز به دلیل دستاوردهایشان در صنایع مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند.
در این مراسم، علاوه بر شرکتهای ترکیهای، برندهای بینالمللی از جمله آرامکو، دانشگاه وندربیلت و ساندوز آیجی (Sandoz AG) نیز به دلیل دستاوردهایشان در صنایع مختلف مورد تقدیر قرار گرفتند.