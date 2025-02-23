سومین نشست «گفت‌وگوی راهبردی ترکیه و فرانسه» به ریاست سرلشکر ایلکای آلتین‌داغ، و آلیس روفو،برگزار شد.

در بیانیه‌ای که در حساب رسمی وزارت دفاع ملی ترکیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، آمده است: سومین نشست گفت‌وگوی راهبردی ترکیه و فرانسه به ریاست سرلشکر ایلکای آلتین‌داغ، مدیرکل دفاع و امنیت وزارت دفاع ملی ترکیه و آلیس روفو، مدیرکل روابط بین‌الملل و استراتژی وزارت نیروهای مسلح فرانسه، برگزار شد.