برگزاری سومین نشست راهبردی میان ترکیه و فرانسه
ترکیه و فرانسه سومین نشست «گفت‌وگوی راهبردی » را برگزار کردند.
عکس : وزارت دفاع ملی ترکیه
23 فوریه 2025

سومین نشست «گفت‌وگوی راهبردی ترکیه و فرانسه» به ریاست سرلشکر ایلکای آلتین‌داغ، و آلیس روفو،برگزار شد.

در بیانیه‌ای که در حساب رسمی وزارت دفاع ملی ترکیه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، آمده است: سومین نشست گفت‌وگوی راهبردی ترکیه و فرانسه به ریاست سرلشکر ایلکای آلتین‌داغ، مدیرکل دفاع و امنیت وزارت دفاع ملی ترکیه و آلیس روفو، مدیرکل روابط بین‌الملل و استراتژی وزارت نیروهای مسلح فرانسه، برگزار شد.

وزارت دفاع ملی ترکیه همچنین پس از این نشست تصاویری از لحظه اهدای پلاک توسط سرلشکر ایلکای آلتین‌داغ به آلیس روفو را منتشر کرده است.

