اتحادیه اروپا و بریتانیا، تحریم‌هایی را علیه کشتیرانی ایران و برخی دیگر از نهادها اعمال کردند. این تحریم‌ها شامل استفاده از کشتی‌ها و بنادر ایران برای انتقال پهپادهای ایرانی، موشک‌ها و فناوری‌های مرتبط به روسیه می‌شود. به‌علاوه، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و مدیر آن محمدرضا خیابانی نیز تحت تحریم قرار گرفته‌اند.

این تحریم‌ها همچنین شامل هرگونه معامله با بنادر تحت مالکیت یا کنترل افراد و نهادهای تحریم شده اتحادیه اروپا می‌شود. به‌علاوه، شرکت‌های کشتیرانی «MG Flot»، «VTS Broker» و «Arapax» از روسیه که تسلیحات و قطعات پهپاد را از طریق دریای خزر حمل می‌کنند، نیز به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شده‌اند.