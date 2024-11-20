اتحادیه اروپا و بریتانیا با اعمال تحریمهای جدید علیه ایران، صادرات قطعات مورداستفاده در تولید موشک و پهپاد به این کشور را ممنوع کرده و چندین شرکت کشتیرانی روسی را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرد. این تحریمها شامل استفاده از بنادر و کشتیهای ایرانی برای انتقال تسلیحات به روسیه است.
اتحادیه اروپا و بریتانیا، تحریمهایی را علیه کشتیرانی ایران و برخی دیگر از نهادها اعمال کردند. این تحریمها شامل استفاده از کشتیها و بنادر ایران برای انتقال پهپادهای ایرانی، موشکها و فناوریهای مرتبط به روسیه میشود. بهعلاوه، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (IRISL) و مدیر آن محمدرضا خیابانی نیز تحت تحریم قرار گرفتهاند.
این تحریمها همچنین شامل هرگونه معامله با بنادر تحت مالکیت یا کنترل افراد و نهادهای تحریم شده اتحادیه اروپا میشود. بهعلاوه، شرکتهای کشتیرانی «MG Flot»، «VTS Broker» و «Arapax» از روسیه که تسلیحات و قطعات پهپاد را از طریق دریای خزر حمل میکنند، نیز به فهرست تحریمهای اتحادیه اروپا اضافه شدهاند.
علیاکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، به تحریمهای اخیر اتحادیه اروپا علیه کشتیرانی ایران واکنش نشان داد و تحریمها را بیاساس خواند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بیانیهای اعلام کرد که تحریمهای اعمالشده علیه ایران تحت عنوان ارسال موشکهای بالستیک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین کاملاً غیرقابلتوجیه و فاقد هرگونه مشروعیت یا اساس قانونی است.