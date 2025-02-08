وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد که نیروهای مسلح ترکیه در ادامه عملیات ضدتروریستی خود، ۱۳ تروریست عضو گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ را در منطقه عملیاتی چشمه صلح در شمال سوریه از پای درآوردند.

وزارت دفاع ملی ترکیه در عنوان بیانیه خود آورده است: راه ندادیم و نخواهیم داد. در متن بیانیه آمده است: نیروهای مسلح قهرمان ترکیه، ۱۳ تروریست عضو گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ را که در منطقه عملیاتی چشمه صلح در شمال سوریه شناسایی کرده بودند، را از پای درآوردند.

این وزارتخانه همچنین تأکید کرده است: همان‌گونه که تاکنون بدون هیچ‌گونه سازشی مبارزه با ترور را با عزم و اراده‌ای راسخ ادامه داده‌ایم، ازاین‌پس نیز به همین شکل ادامه خواهیم داد.

جمهوری ترکیه سال‌هاست که عملیات‌های نظامی مداومی را علیه گروه تروریستی پ.ک.ک انجام می‌دهد.