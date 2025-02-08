وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد که نیروهای مسلح ترکیه در ادامه عملیات ضدتروریستی خود، ۱۳ تروریست عضو گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ را در منطقه عملیاتی چشمه صلح در شمال سوریه از پای درآوردند.
وزارت دفاع ملی ترکیه در عنوان بیانیه خود آورده است: راه ندادیم و نخواهیم داد. در متن بیانیه آمده است: نیروهای مسلح قهرمان ترکیه، ۱۳ تروریست عضو گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ را که در منطقه عملیاتی چشمه صلح در شمال سوریه شناسایی کرده بودند، را از پای درآوردند.
این وزارتخانه همچنین تأکید کرده است: همانگونه که تاکنون بدون هیچگونه سازشی مبارزه با ترور را با عزم و ارادهای راسخ ادامه دادهایم، ازاینپس نیز به همین شکل ادامه خواهیم داد.
جمهوری ترکیه سالهاست که عملیاتهای نظامی مداومی را علیه گروه تروریستی پ.ک.ک انجام میدهد.
گروه تروریستی پ.ک.ک در چندین کشور منطقه، ازجمله سوریه، عراق و ایران فعالیت میکند و کوههای قندیل در شمال عراق را بهعنوان مقر اصلی خود استفاده مینماید.
این گروه تروریستی در شهرها، مناطق و درهها فعال بوده.