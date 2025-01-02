گرشون باسکین، مذاکرهکننده باسابقه اسرائیلی، در اظهاراتی تأکید کرد که نتانیاهو به دلیل منافع سیاسی خود، از پیشرفت مذاکرات آتشبس با حماس جلوگیری میکند. به گفته باسکین، نتانیاهو و متحدانش موضوع آتشبس را به ابزاری سیاسی تبدیل کردهاند. وی افزود: برخی در اسرائیل معتقدند که حمایت از توافق آتشبس به معنای خیانت به کشور است.
در جریان جنگ ۱۴ ماه گذشته، بیش از ۴۵ هزار فلسطینی، که بیشترشان زنان و کودکان هستند، کشته شدهاند. زیرساختهای حیاتی غزه تا حدی تخریب شده که سطح رفاه و کیفیت زندگی در این منطقه تقریباً ۷۰ سال پسرفت کرده است. کارشناسان هشدار دادهاند که حتی در صورت پایان جنگ، بیش از نیمی از خانوادههای فلسطینی در غزه جایی برای بازگشت نخواهند داشت.
باسکین ابراز امیدواری کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آینده آمریکا، بتواند نتانیاهو را برای پایاندادن به جنگ تحتفشار قرار دهد. وی گفت: ترامپ تنها فردی است که میتواند نتانیاهو را به پذیرش آتشبس وادار کند. ترامپ نیز پیشتر خواستار پایان جنگ پیش از تاریخ ۲۰ ژانویه، آغاز دوره ریاستجمهوریاش شده بود.
مذاکرات اخیر برای دستیابی به آتشبس شامل آتشبس ششهفتهای و مبادله گروگانهای اسرائیلی با زندانیان فلسطینی است. اما شرایطی که اسرائیل برای اجرای این طرح مطرح کرده، روند مذاکرات را کند کرده است.
حملات اسرائیل به غزه که یکی از ویرانگرترین جنایات تاریخ منطقه است، فشارهای گستردهای بر دولت اسرائیل وارد کرده است. درحالیکه چشمانداز صلح همچنان نامشخص است، بسیاری امیدوارند که ورود ترامپ به کاخ سفید تغییری در معادلات ایجاد کند و مسیر دستیابی به آتشبس را هموار کند.