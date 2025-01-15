مسعود پزشکیان در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه ۲۵ دی‌ماه با شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی آمریکا داشت، گفت که ایران اصولاً آماده گفت‌و‌گو با دولت دوم ترامپ است. اما او گفت که ایالات متحده در گذشته به تعهدات خود عمل نکرده و به‌دنبال سرنگونی دولت ایران بوده است.

مسعود پزشکیان در این مصاحبه ادعاهای مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده و مقامات دولت جو بایدن در‌خصوص ارتباط ایران با طرحی برای کشتن دونالد ترامپ را به‌شدت تکذیب کرد. این مصاحبه کمتر از یک هفته پیش از مراسم تحلیف ترامپ پخش شد.

تقریباً دو ماه پیش، وزارت دادگستری آمریکا فردی ایرانی را به‌دست داشتن در طرحی متهم کرد که گفته می‌شد نیروی قدس سپاه پاسداران قصد داشته است ترامپ را به قتل برساند. مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند که این طرح پیش از اجرا خنثی شده است.

دونالد ترامپ نیز در جریان کمپین انتخاباتی خود مدعی شده بود که ممکن است حکومت ایران در طراحی نقشه‌هایی برای ترور او نقش داشته باشد.

با‌این‌حال، مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با ان‌بی‌سی به‌صراحت این اتهام‌ها را رد کرده و تاکید کرد که ایران هرگز چنین قصدی نداشته و نخواهد داشت.

پزشکیان: ایران به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست، اما از جنگ هم نمی‌ترسد

مسعود پزشکیان در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با شبکه ان‌بی‌سی، بر این نکته تاکید کرد که ایران هیچ‌گاه به‌دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده است. او همچنین به دونالد ترامپ هشدار داد که خطر جنگ می‌تواند منجر به پیامدهای ناخواسته‌ای شود.

پزشکیان اظهار داشت که امیدوار است رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده به صلح و ثبات در منطقه و جهان متعهد باشد و از تحریکات به سمت جنگ و خون‌ریزی اجتناب کند.

وی همچنین تاکید کرد که ایران به‌طور متناسب به هر اقدام تهدیدآمیز پاسخ خواهد داد. او افزود که ایران از جنگ نمی‌ترسد، اما در‌عین‌حال، خواستار آن هم نیست.

این اظهارات در واکنش به سوالی درخصوص چراغ سبز احتمالی دونالد ترامپ به حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران مطرح شد. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود به چنین احتمالی اشاره کرده بود.