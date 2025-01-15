منطقه‌
پزشکیان: ایران برای گفت‌و‌گو با دولت دوم ترامپ آماده است
رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه ان‌بی‌سی در تهران اعلام کرد که ایران به‌طور‌کلی آمادگی مذاکره با دولت دوم ترامپ را دارد.
رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان / عکس: AA
15 ژانویه 2025

مسعود پزشکیان در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه ۲۵ دی‌ماه با شبکه تلویزیونی ان‌بی‌سی آمریکا داشت، گفت که ایران اصولاً آماده گفت‌و‌گو با دولت دوم ترامپ است. اما او گفت که ایالات متحده در گذشته به تعهدات خود عمل نکرده و به‌دنبال سرنگونی دولت ایران بوده است.

مسعود پزشکیان در این مصاحبه ادعاهای مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده و مقامات دولت جو بایدن در‌خصوص ارتباط ایران با طرحی برای کشتن دونالد ترامپ را به‌شدت تکذیب کرد. این مصاحبه کمتر از یک هفته پیش از مراسم تحلیف ترامپ پخش شد.

تقریباً دو ماه پیش، وزارت دادگستری آمریکا فردی ایرانی را به‌دست داشتن در طرحی متهم کرد که گفته می‌شد نیروی قدس سپاه پاسداران قصد داشته است ترامپ را به قتل برساند. مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند که این طرح پیش از اجرا خنثی شده است.

دونالد ترامپ نیز در جریان کمپین انتخاباتی خود مدعی شده بود که ممکن است حکومت ایران در طراحی نقشه‌هایی برای ترور او نقش داشته باشد.

با‌این‌حال، مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با ان‌بی‌سی به‌صراحت این اتهام‌ها را رد کرده و تاکید کرد که ایران هرگز چنین قصدی نداشته و نخواهد داشت.

پزشکیان: ایران به‌دنبال سلاح هسته‌ای نیست، اما از جنگ هم نمی‌ترسد

مسعود پزشکیان در بخش دیگری از مصاحبه‌اش با شبکه ان‌بی‌سی، بر این نکته تاکید کرد که ایران هیچ‌گاه به‌دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نبوده است. او همچنین به دونالد ترامپ هشدار داد که خطر جنگ می‌تواند منجر به پیامدهای ناخواسته‌ای شود.

پزشکیان اظهار داشت که امیدوار است رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده به صلح و ثبات در منطقه و جهان متعهد باشد و از تحریکات به سمت جنگ و خون‌ریزی اجتناب کند.

وی همچنین تاکید کرد که ایران به‌طور متناسب به هر اقدام تهدیدآمیز پاسخ خواهد داد. او افزود که ایران از جنگ نمی‌ترسد، اما در‌عین‌حال، خواستار آن هم نیست.

این اظهارات در واکنش به سوالی درخصوص چراغ سبز احتمالی دونالد ترامپ به حمله اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران مطرح شد. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود به چنین احتمالی اشاره کرده بود.

پزشکیان: مشکل اصلی در مذاکرات هسته‌ای عدم پایبندی به تعهدات است

مسعود پزشکیان در پاسخ به سوال لستر هولت، خبرنگار ان‌بی‌سی، در‌خصوص امکان از سرگیری گفت‌وگوهای ایران و آمریکا پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، اظهار نگرانی کرد و بدبینی خود را ابراز کرد.

پزشکیان با اشاره به خروج یک‌جانبه ایالات متحده از توافق هسته‌ای برجام در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ، تاکید کرد: مسئله اصلی نه در برقراری گفت‌وگوها، بلکه در تعهد و پایبندی به مفاد توافقات است.

او در همین خصوص گفت: این ایالات متحده بود که به تعهدات خود در توافقات عمل نکرد.

پزشکیان ادامه داد: زمانی که ایران با قدرت‌های بزرگ درباره برنامه هسته‌ای خود گفت‌و‌گو کرد، ما به تمام تعهداتی که باید به آنها متعهد می‌شدیم، پایبند بودیم. اما متاسفانه این طرف مقابل بود که به وعده‌ها و تعهدات خود عمل نکرد.

وی افزود: ما این شک را داریم که مهم نیست چقدر درگیر گفت‌و‌گو و مذاکره هستیم، آنها در صدد سرنگونی دولت هستند، نه حل مشکلات.

ده سال پیش، در زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی، ایران و قدرت‌های جهانی از‌جمله ایالات متحده به توافقی موسوم به برجام دست یافتند که طبق آن، ایران برنامه هسته‌ای خود را محدود می‌کرد و در ازای آن، تحریم‌های اقتصادی علیه تهران برداشته می‌شد.

اما دو سال بعد و با روی کار آمدن ترامپ، دولت آمریکا به‌تدریج از تعهدات خود در قبال این توافق فاصله گرفت و در‌نهایت به‌طور یک‌جانبه از آن خارج شد.

در واکنش، ایران نیز به‌طور تدریجی از مفاد برجام عقب‌نشینی کرده و میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را افزایش داد. این موضوع در‌نهایت منجر به صدور دو قطعنامه انتقادی از سوی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در سال گذشته شد.

