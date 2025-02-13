رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه که در چارچوب سفر آسیایی خود به پاکستان رفته است، امروز پنجشنبه سیزدهم فوریه با شهباز شریف، نخستوزیر این کشور، دیدار و گفتوگو کرد.
وی صبح امروز از هتل محل اقامت خود به سمت دفتر نخستوزیری حرکت کرد، در حالی که خیابانهای اسلامآباد با پرچمهای ترکیه و پاکستان تزئین شده بود. در طول مسیر، برنامههای فرهنگی ویژهای اجرا شد و گروههایی با لباسهای سنتی پاکستانی به استقبال او آمدند.
پس از ورود اردوغان به دفتر نخستوزیری، مراسم استقبال رسمی برگزار شد و یک گروه موسیقی زنده، سرود ملی هر دو کشور را اجرا کرد.
در ادامه، اردوغان و شریف به نشانه دوستی، درختی را به طور مشترک کاشتند و پس از آن، نمایش هوایی ویژهای از سوی نیروی هوایی پاکستان برگزار شد.
در این دیدار، ابتدا هیئتهای همراه دو کشور معرفی شدند و سپس اردوغان و شریف وارد مذاکرات دوجانبه و نشستهای سطح هیئتها شدند.
این گفتوگوها پشت درهای بسته و بدون حضور رسانهها انجام گرفت. اردوغان همچنین در هفتمین نشست شورای همکاری راهبردی سطح عالی شرکت خواهد کرد.
پس از این نشست، پیشبینی میشود دو رهبر در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کنند و نتایج مذاکرات خود را اعلام نمایند.
در این سفر، هیئتی بلندپایه از مقامات ترکیه، اردوغان را همراهی میکند که شامل هاکان فیدان، وزیر امور خارجه، آلپارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی، یاشار گولر، وزیر دفاع ملی، محمد فاتیح کاجیر، وزیر صنایع و فناوری، ابراهیم یوماکلی، وزیر کشاورزی و جنگلداری، عمر بولات، وزیر بازرگانی، و فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه هستند.
اردوغان پیش از پاکستان در چارچوب همین سفر از مالزی و اندونزی دیدار کرده بود.