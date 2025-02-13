رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه که در چارچوب سفر آسیایی خود به پاکستان رفته است، امروز پنجشنبه سیزدهم فوریه با شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور، دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی صبح امروز از هتل محل اقامت خود به سمت دفتر نخست‌وزیری حرکت کرد، در حالی که خیابان‌های اسلام‌آباد با پرچم‌های ترکیه و پاکستان تزئین شده بود. در طول مسیر، برنامه‌های فرهنگی ویژه‌ای اجرا شد و گروه‌هایی با لباس‌های سنتی پاکستانی به استقبال او آمدند.

پس از ورود اردوغان به دفتر نخست‌وزیری، مراسم استقبال رسمی برگزار شد و یک گروه موسیقی زنده، سرود ملی هر دو کشور را اجرا کرد.

در ادامه، اردوغان و شریف به نشانه دوستی، درختی را به طور مشترک کاشتند و پس از آن، نمایش هوایی ویژه‌ای از سوی نیروی هوایی پاکستان برگزار شد.

در این دیدار، ابتدا هیئت‌های همراه دو کشور معرفی شدند و سپس اردوغان و شریف وارد مذاکرات دوجانبه و نشست‌های سطح هیئت‌ها شدند.