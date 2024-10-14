این حادثه در آستانه انتخابات مهم ایالتی و چند هفته پس از افزایش تدابیر امنیتی وی به دلیل افزایش تهدیدات مرگ که با آن روبرو بود رخ داده است.
معاون وزیر ایالت ماهاراشترا، آجی پوار، که همحزبی سیدیک است، با ابراز تاثر نسبت به این حمله گفت که این حادثه باید به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.
طبق گزارشها، دو مظنون به عنوان عاملان این حمله دستگیر شدهاند و پلیس در جستجوی مظنون سوم است. به گفته شبکه خبری NDTV، این دو مظنون اعلام کردهاند که بخشی از باندی به رهبری لورنس بیشنوی هستند که در حال حاضر به جرم مدیریت یک باند جنایتکار در زندان به سر میبرد.
این حمله در شرایطی رخ داد که سیدیک به تازگی و به دلیل تهدیدهای مرگ، تدابیر امنیتیاش افزایش یافته بود. پوار در بیانیهای اعلام کرد: این حادثه به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اقداماتی سخت علیه حملهکنندگان انجام خواهد شد. ما به دنبال شناسایی آمران این حمله نیز هستیم.
در صحنه سیاسی هند سیدیک به خاطر ارتباطات نزدیکش با ستارههای بالیوود و برگزاری مهمانیهای بزرگ شناخته میشد.