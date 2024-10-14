این اجلاس در تاریخ ۱۷و ۱۸ اکتبر در بروکسل برگزار خواهد شد. بنا به اخبار منشتر شده ژاپن به دنبال تقویت همکاری‌های امنیتی با ناتو در پاسخ به تهدیدات فزاینده در منطقه هند-پاسفیک است.

نکاتانی جن، وزیر دفاع ژاپن، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در هفته آینده در حاشیه نشست ناتو و گروه هفت (G7) با همتایان خود دیدار خواهد کرد. وی همچنین از برنامه خود برای سفر به اروپا از ۱۶ تا ۲۱ اکتبر خبر داد و هدف خود را تقویت روابط با کشورهای هم‌فکر عنوان کرد.

نکاتانی بر اهمیت «چشم‌انداز هند-پاسفیک آزاد و باز» تأکید کرده و گفت: در شرایط امنیتی کنونی، امنیت اروپا، آتلانتیک و هند-پاسفیک قابل تفکیک نیست.