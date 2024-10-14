سیاست
وزیر دفاع ژاپن برای نخستین بار در اجلاس ناتو شرکت خواهد کرد
دولت ژاپن برای اولین بار تصمیم به اعزام وزیر دفاع خود به نشست وزرای دفاع ناتو گرفته است.
وزیر دفاع ژاپن برای نخستین بار در اجلاس ناتو شرکت خواهد کرد
دبیرکل ناتو و فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن در نشست دوجانبه در اجلاس هفتاد و پنجمین سالگرد ناتو در واشنگتن / عکس: AA
14 اکتبر 2024

این اجلاس در تاریخ ۱۷و ۱۸ اکتبر در بروکسل برگزار خواهد شد. بنا به اخبار منشتر شده ژاپن به دنبال تقویت همکاری‌های امنیتی با ناتو در پاسخ به تهدیدات فزاینده در منطقه هند-پاسفیک است.

نکاتانی جن، وزیر دفاع ژاپن، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در هفته آینده در حاشیه نشست ناتو و گروه هفت (G7) با همتایان خود دیدار خواهد کرد. وی همچنین از برنامه خود برای سفر به اروپا از ۱۶ تا ۲۱ اکتبر خبر داد و هدف خود را تقویت روابط با کشورهای هم‌فکر عنوان کرد.

نکاتانی بر اهمیت «چشم‌انداز هند-پاسفیک آزاد و باز» تأکید کرده و گفت: در شرایط امنیتی کنونی، امنیت اروپا، آتلانتیک و هند-پاسفیک قابل تفکیک نیست.

مطالب پیشنهادی

این وزیر ژاپنی همچنین در سفر خود با همتایان انگلیسی و ایتالیایی‌اش درباره پیشرفت پروژه توسعه جنگنده‌های نسل جدید سه کشور بحث خواهد کرد. به گزارش تلویزیون دولتی NHK، نکاتانی نخستین وزیر دفاع ژاپن خواهد بود که در نشست ناتو شرکت می‌کند.

تحلیلگران بر این باورند که نکاتانی به دنبال یافتن فرصت‌های همکاری با همتایان ناتو در مقابل افزایش نفوذ چین در منطقه است. در کنار نشست ناتو، اجلاس وزرای دفاع گروه هفت نیز تحت ریاست ایتالیا از ۱۸ تا ۲۰ اکتبر در ناپل برگزار خواهد شد.

